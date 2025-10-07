Jaronui Ennisui įteiktas „The Ring“ čempiono diržas, nors amerikietis jo atsisakė prieš 2 mėnesius

Šimtai jaunuolių, jų šeimos narių ir vietinių bokso klubų klientų susirinko į Ralpho Brookso parką. Ten jie visi dalyvavo bendroje treniruotėje ir galėjo susitikti su pačiu J. Ennisu.
Prieš pat renginio pabaigą buvo surengta speciali ceremonija, kurios metu J. Ennisui įteiktas „The Ring“ pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržas.
Keisčiausia tai, kad J. Ennisui diržas buvo įteiktas po to, kai amerikietis...jo atsisakė. J. Ennisas šį diržą iškovojo dar balandžio 12 d., kai nugalėjo Eimantą Stanionį. Tai buvo vos 2-as kartas per paskutinius 9 metus, kai buvo kovojama dėl „The Ring“ pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržo. „The Ring“ diržą galima laimėti tik tada, kai ringe susikauna du geriausi atitinkamos svorio kategorijos boksininkai pasaulyje pagal „The Ring“ reitingą. „The Ring“ reitingai yra patys objektyviausi, į juos įtraukiami visų skirtingų organizacijų kovotojai. Tiesa, dėl skirtingų organizacijų besikertančių interesų labai retai pavyksta surengta kovas tarp geriausių atitinkamos svorio kategorijos boksininkų.
So he won a belt back on April 12th, 2025, and just got it presented to him on September 27th, 2025?
Make that make sense.
It also just happened to be on the same date Bud Crawford had his Omaha Nebraska Ring & Special Dedication Belt given to him. pic.twitter.com/fhzfbKnsZQREKLAMA— 🇺🇲 🇨🇦 Beta Ray Bill 🇬🇧 🇧🇷 (@RayBill2) September 28, 2025
J. Ennisas oficialiai „The Ring“ diržo atsisakė, kai pranešė, kad palieka pusvidutinį svorį ir keliasi į aukštesnę kategoriją. Rugpjūčio 7 d. atnaujintuose „The Ring“ reitinguose buvo paskelbta, kad pusvidutinio svorio kategorijos diržas yra laisvas.
J. Ennisas aukštesnėje svorio kategorijoje debiutuos jau šią savaitę. Spalio 11 d. amerikietis kausis su Uisma Lima (14-1, 10 nokautų) iš Angolos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!