TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Jaronui Ennisui įteiktas „The Ring“ čempiono diržas, nors amerikietis jo atsisakė prieš 2 mėnesius

2025-10-07 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 21:46

Filadelfijos bokso žvaigždė Jaronas Ennisas (34-0, 30 nokautų) rugsėjo pabaigoje sudalyvavo atviroje treniruotėje ir suteikė progą fanams pabendrauti kartu su juo.

Jaronas Ennisas | „Stop“ kadras

0

Šimtai jaunuolių, jų šeimos narių ir vietinių bokso klubų klientų susirinko į Ralpho Brookso parką. Ten jie visi dalyvavo bendroje treniruotėje ir galėjo susitikti su pačiu J. Ennisu.

Prieš pat renginio pabaigą buvo surengta speciali ceremonija, kurios metu J. Ennisui įteiktas „The Ring“ pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keisčiausia tai, kad J. Ennisui diržas buvo įteiktas po to, kai amerikietis...jo atsisakė. J. Ennisas šį diržą iškovojo dar balandžio 12 d., kai nugalėjo Eimantą Stanionį. Tai buvo vos 2-as kartas per paskutinius 9 metus, kai buvo kovojama dėl „The Ring“ pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržo. „The Ring“ diržą galima laimėti tik tada, kai ringe susikauna du geriausi atitinkamos svorio kategorijos boksininkai pasaulyje pagal „The Ring“ reitingą. „The Ring“ reitingai yra patys objektyviausi, į juos įtraukiami visų skirtingų organizacijų kovotojai. Tiesa, dėl skirtingų organizacijų besikertančių interesų labai retai pavyksta surengta kovas tarp geriausių atitinkamos svorio kategorijos boksininkų.

J. Ennisas oficialiai „The Ring“ diržo atsisakė, kai pranešė, kad palieka pusvidutinį svorį ir keliasi į aukštesnę kategoriją. Rugpjūčio 7 d. atnaujintuose „The Ring“ reitinguose buvo paskelbta, kad pusvidutinio svorio kategorijos diržas yra laisvas.

J. Ennisas aukštesnėje svorio kategorijoje debiutuos jau šią savaitę. Spalio 11 d. amerikietis kausis su Uisma Lima (14-1, 10 nokautų) iš Angolos.

