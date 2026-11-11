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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionis sėkmingai pasirodė prieš NBA čempionus

2026-11-11 06:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-11 06:51
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NBA čempionate ketvirtąją pergalę iš eilės iškovojo Niujorko „Knicks“, kuri namuose 117:85 sutriuškino Milvokio „Bucks“ krepšininkus.

Jakučionis | Scanpix nuotr.

NBA čempionate ketvirtąją pergalę iš eilės iškovojo Niujorko „Knicks“, kuri namuose 117:85 sutriuškino Milvokio „Bucks“ krepšininkus.

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Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Jalenas Brunsonas, pelnęs 23 taškus. Karlas-Anthony Townsas surinko dvigubą dublį – 21 tašką ir 16 atkovotų kamuolių.

OG Anunoby pridėjo 19 taškų ir pataikė 5 tritaškius.

„Knicks“ sezoną pradėjo trimis pralaimėjimais, tačiau nuo tada laimėjo šešerias iš septynerių rungtynių.

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Šeimininkai iniciatyvą perėmė antrajame kėlinyje, kurį laimėjo net 32:13. Jo pradžioje O. Anunoby ir Tyleris Kolekas kartu pelnė 10 taškų be atsako, o prieš ilgąją pertrauką J. Brunsonas ir O. Anunoby pataikė po tritaškį, padidindami persvarą iki 24 taškų (58:34).

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Vis dėlto „Bucks“ nepasidavė ir trečiojo kėlinio pabaigoje sumažino atsilikimą iki 13 taškų (72:85).

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Ketvirtojo kėlinio pradžioje svečiai dar labiau priartėjo, tačiau K. Townso vedama Niujorko ekipa greitai susigrąžino daugiau nei 20 taškų pranašumą.

Du iš eilės O. Anunoby tritaškiai padidino skirtumą iki 28 taškų (106:78) ir galutinai nulėmė rungtynių baigtį.

„Knicks“ sulaukė svaraus atsarginių žaidėjų indėlio. T. Kolekas pelnė 12 taškų, Andre Drummondas vos per 15 minučių atkovojo 14 kamuolių, o Deuce’as McBride’as pridėjo 8 taškus. Pastarajam būnant aikštėje Niujorko komanda varžovus pranoko net 39 taškais.

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Nė vienas „Knicks“ starto penketo žaidėjas aikštėje nepraleido daugiau nei 28 minučių.

„Bucks“ gretose rezultatyviausias buvo Jaime Jaquezas, surinkęs 16 taškų. Ryanas Rollinsas pridėjo 14.

Kasparas Jakučionis pralaimėjusiems per 23 minutes pelnė 11 taškų (2/6 dvit., 2/6 trit., 1/1 baud.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau po sykį suklydo ir prasižengė.

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Milvokio klubas patyrė jau septintąjį pralaimėjimą iš eilės ir per 11 sezono rungtynių yra iškovojęs vos vieną pergalę.

Svečiai vertėsi be rezultatyviausio komandos žaidėjo Tylerio Herro, kuris dėl dešiniojo kelio sumušimo praleido pirmąsias šio sezono rungtynes.

Tuo metu „Knicks“ trečią susitikimą iš eilės nežaidė Joshas Hartas. Pirmąsias dvejas rungtynes puolėjas praleido dėl dešinės čiurnos skausmų, o šį kartą negalėjo padėti komandai dėl ligos.

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„Knicks“: Jalenas Brunsonas 23 (6/15 dvit., 4 atk. kam.), Karl-Anthony Townsas 21 (3/5 dvit., 2/9 trit., 16 atk. kam.), OG Anunoby 19 (5/8 trit.), Tyleris Kolekas 12 (4 rez. perd.), Landry Shametas 10 (2/5 trit.), Pacome Dadietas ir Milesas McBride (2/5 trit.) po 8, Mohamedas Diawara 5 (1/4 trit.), Mikalas Bridgesas 4 (2/6 dvit., 5 atk. kam.), Daltonas Knechtas 3, Andre Drummondas (14 atk. kam.) ir Jordanas Clarksonas (4 atk. kam.) po 2.

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„Bucks“: Jaime Jaquezas 16 (4/8 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam., 4 kld.), Ryanas Rollinsas 14 (4/6 trit., 5 atk. kam.), Kasparas Jakučionis 11 (2/6 dvit., 2/6 trit., 4 rez. perd.), Nate Amentas 10 (2/5 trit.), Ousmane Diengas (2/5 trit.) ir Kel'elas Ware (2/6 dvit., 4 atk. kam.) po 8, Kyle Kuzma (5 atk. kam.) ir Gary Trentas po 5, Mylesas Turneris (1/6 trit.) ir Braydenas Burriesas (1/4 trit.) po 3, Jericho Simsas 2.

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