  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

J.Loydo norinčio „Real“ laukia du barjerai

2025-09-09 18:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 18:42

Lenkijos rinktinėje žibantis Jordanas Loydas patraukė Eurolygos grandų dėmesį.

Madrido klubas nori J.Loydo (FIBA nuotr.)

Lenkijos rinktinėje žibantis Jordanas Loydas patraukė Eurolygos grandų dėmesį.

0

Ispanijos portalas „Marca“ skelbia, kad arti susitarimo su gynėju yra Madrido „Real“ klubas.

Vis dėlto karališkojo klubo laukia net du barjerai – J.Loydo sutartis su Monako „AS Monaco“ ir galimas Valensijos „Valencia“ įsikišimas.

Gynėjas praėjusį sezoną pradėjo Tel Avivo „Maccabi“ gretose, bet kylant karo grėsmei persikėlė į Monaką. Su naujuoju klubu kontraktas jį sieja iki 2026-ųjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto „AS Monaco“ gynėjų linija yra perpildyta – ją sudaro Mike’as Jamesas, Elie Okobo, Nickas Calathesas, Matthew Strazelis, Terry Tarpey’us, o pastarosiomis dienomis prisijungė ir Nemanja Nedovičius bei Davidas Michineau, tad atsisveikinimas su J.Loydu nėra neįmanomas.

Sugrįžimas į Ispaniją taip pat turėtų trikdžių – 2019–2020 metais jis gynė Valensijos „Valencia“ garbę. Šiam klubui priklauso pirmumo teisė, o į „Real“ persikelti jis galėtų tik sulaukęs „Valencia“ leidimo.

Europos čempionate 32 metų 193 cm ūgio gynėjas per 32 minutes renka 23 taškus (47 procentai tritaškių), 3,3 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 19,2 naudingumo balo.

Eurolygoje jo skaičiai buvo gerokai kuklesni – 21 minutė, 9 taškai (37 procentai tritaškių), 2,9 atkovoto kamuolio, 1,7 rezultatyvaus perdavimo bei 8,6 naudingumo balo.

„Real“ praėjusį sezoną apgynė Ispanijos čempionų titulą, krito Karaliaus taurės finale, o Eurolygoje pasiekė ketvirtfinalį, nors pirmą kartą nuo 2021-ųjų liko be finalo ketverto.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

