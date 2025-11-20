 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Italijos rinktinės sudėtis atrankai: 16 žaidėjų sąrašas su Polonara

2025-11-20 16:48
2025-11-20 16:48

Italijos rinktinės vyriausiasis treneris Luca Banchi paskelbė 16 žaidėjų sąrašą, kurie pretenduoja rungtyniauti Pasaulio taurės atrankos pirmajame „lange“.

G.Procida kviečiamas į rinktinę (Scanpix nuotr.)

Italijos rinktinės vyriausiasis treneris Luca Banchi paskelbė 16 žaidėjų sąrašą, kurie pretenduoja rungtyniauti Pasaulio taurės atrankos pirmajame „lange“.

0

Komandos kapitonu paskirtas su vėžiu kovojantis Achille Polonara. Taip yra trys Eurolygos krepšininkai – Milano „EA7 Emporio Armani“ atstovas Stefano Tonutas, Bolonijos „Virtus“ puolėjas Nicola Akele ir Madrido „Real“ legionierius Gabriele Procida.

Italų kandidatai: Amedeo Della Valle, Stefano Tonutas, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida, Diego Garavaglia, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Leonardo Candi, Davide‘as Casarinas, Achille Polonara, Matteo Librizzi, Riccardo Rossato, Sasha Grantas, Nicola Akele, Luca Vincini, Johnas Petrucelli.

Lietuvių ir italų dvikova Klaipėdoje įvyks lapkričio 30 dieną 18.30 val.

