Italijos rinktinės sudėtis atrankai: 16 žaidėjų sąrašas su Polonara

Komandos kapitonu paskirtas su vėžiu kovojantis Achille Polonara. Taip yra trys Eurolygos krepšininkai – Milano „EA7 Emporio Armani“ atstovas Stefano Tonutas, Bolonijos „Virtus“ puolėjas Nicola Akele ir Madrido „Real“ legionierius Gabriele Procida.
Italų kandidatai: Amedeo Della Valle, Stefano Tonutas, Amedeo Tessitori, Gabriele Procida, Diego Garavaglia, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Leonardo Candi, Davide‘as Casarinas, Achille Polonara, Matteo Librizzi, Riccardo Rossato, Sasha Grantas, Nicola Akele, Luca Vincini, Johnas Petrucelli.
Lietuvių ir italų dvikova Klaipėdoje įvyks lapkričio 30 dieną 18.30 val.
