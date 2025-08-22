Italijos klubas sukirto rankomis su žaisti negalinčiu Polonara

Italijos klubas paskelbė, kad sudarytas susitarimas dėl A. Polonaros sugrįžimo į baltai mėlyną komandą, kai tik tam leis sąlygos.
Birželį puolėjui buvo diagnozuota mieloidinė leukemija, todėl šiuo metu jis kovoja su liga, o jo sugrįžimo į aikštę data kol kas nenustatyta.
„Šis susitarimas dar kartą patvirtina gilų ryšį tarp Achille ir „Dinamo“ santykį, paremtą abipuse pagarba ir pasitikėjimu, kuris atvėrė kelią jo sugrįžimui į Sardiniją, – rašoma klubo pranešime. – Klubas tvirtai tiki atleto sveikimo keliu ir jo techniniu bei žmogišku indėliu, būdamas užtikrintas, kad Polonara vis dar turi savybes, dėl kurių tapo vienu labiausiai vertinamų Italijos krepšininkų tarptautinėje arenoje.“
A.Polonara į „Dinamo“ grįžta po laikotarpio 2017–2019 m., kai vėliau kėlėsi į Eurolygą ir vilkėjo Vitorijos „Baskonia“, Stambulo „Fenerbahče“, Stambulo „Anadolu Efes“, Kauno „Žalgirio“ bei „Virtus Bologna“ marškinėlius.
„Esu be galo laimingas ir pagerbtas galėdamas sugrįžti namo. Noriu padėkoti prezidentui Stefanui Sardarai, generaliniam direktoriui Francescui Sardarai, sporto direktoriui Jackui Devecchi ir treneriui Massimui Bulleri už suteiktą galimybę tokiu jautriu momentu mano asmeniniame gyvenime“, – sakė A.Polonara.
