TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ryto“ direktorius: apie arenos nuomą iš T.Okmano, G.Radzevičiaus išsaugojimą ir aklai patikėjusį Ą.Tubelį

2025-08-22 14:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 14:10

Krepsinis.net portale – naujas „MISsMATCH“ pokalbis su Vilniaus „Ryto“ direktoriumi Jaroslavu Latušinskij.

J.Latušinskij dalyvavo pokalbyje

Krepsinis.net portale – naujas „MISsMATCH" pokalbis su Vilniaus „Ryto" direktoriumi Jaroslavu Latušinskij.

0

Jis komentavo tai, kad iš sostinės krepšinio žemėlapio išnyko „Wolves“ klubas. Pasak jo, tai suteiks ne vien privalumų „Rytui“.

„Kaip Feniksas – labai intensyviai bandė kilti. Tai buvo mums gera proga pasišpaguoti, tiek aikštėje, tiek už jos ribų, davė labai stiprų impulsą sirgalių bendruomenei. Jei mes tinkamai nepasinaudosime tuo, kad padidėjo krepšiniu besidominčių žmonių, jei nesugebėsime jų įtraukti į mūsų gretas, tai bus praradimas. Praradimas bus ir rungtynės, priešprieša buvo naudinga“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat, pasak J.Latušinskij, artimiausiu metu turėtų išsispręsti arenos klausimas, mat „Rytas“ derasi dėl sąlygų, tačiau neatmeta galimybės žaisti vien „Active Vilnius“ salėje.

„Mes suprantame, kad mes didelis žaidėjas. Pernai sąlygos buvo geresnės nei užpernai, norime tą tendenciją palaikyti, nes kuriame didelę pridėtinė vertę“, – mano jis.

Žinoma, kad pagrindinę sostinės areną nori įsigyti Tomas Okmanas. Ar jo ryšys su „Žalgiriu“ būtų „Rytui“ principinis, svarstant, nuomotis areną ar ne?

„Viena yra nuomotis areną iš „Žalgirio“ ar Okmano – nežinome, koks bus vienetas. Iš vienos pusės galima sakyti: kaip galime maitinti savo tiesioginį konkurentą, kas yra geras argumentas. Iš kitos pusės, yra kas sako: nuomojotės iš „rusų“ ir dabar nesinuomosite iš Kauno? Jums rusai geriau už Kauną?“, – svarsto jis.

„Ryto“ direktorius labai džiaugiasi, kad vis tik pavyko išsaugoti Gytį Radzevičių, nes šviesa tunelio gale matytis ėmė tik likus 5 dienoms iki pasirašymo.

„Iš žmogiškos pusės suprantu, kad jam turėjo būti nusivylimas. Mums buvo pateikta aiškiai, kad neplanuotume Gyčio, buvo ir populistinių frazių iš agentų juokais, kad atsistatydins, jei neras darbo Eurolygoje. Mums sakė, kad nėra šansų, neplanuokite, tai ir neplanavome“, – sako jis.

J.Latušinskij komentavo ir Ąžuolo Tubelio posūkį į Kauno „Žalgirį“.

„Pats būdamas fanu suprantu, kad viskas, ko jis sulauks, bus dėsninga. Buvau nusiminęs Ąžuolu ar jo artima aplinka, kad aklai yra tikima tam tikru naratyvu ir nepasveriami galimi padariniai“, – mano jis, pateikęs ir Mareko Blaževičiaus pavyzdį.

„MISsMATCH“:

00:00 vasara be buvimo „ant ryšio“

06:00 „vilkų“ išnykimas

16:30 arenos klausimas ir nežinia

18:30 principai nuomotis areną iš Okmano ir Žiemelio

26:00 skausmas dėl finalo

29:00 „Ryto“ komplektacija

32:00 kaip prisivilioti rezultatyviausią Ispanijos lygos žaidėją?

40:00 kodėl Willey nėra raudona vėliava?

45:00 nevalos žaidėjai

49:30 veganas Fosteris

51:20 kaip „Ryte“ liko Radzevičius?

01:00:00 Normanto išvykimas – sudie, o ne iki

01:05:00 priekinėje linijoje – jaunimo žaidėjas

01:07:00 Marčiulionio galimybė žaisti „Ryte“

01:08:30 Lukošius Vilniuje

01:11:00 Tubelio posūkis į „Žalgirį“

01:17:00 pratęsta sąjunga su Žibėnu

