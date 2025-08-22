Priimtas MKL sezono taisyklių paketas, atitinkantis šiuolaikinio krepšinio tendencijas

Pristatydamas priimtus sprendimus, MKL direktorius Petras Aleksonis sakė:
„Manyčiau, surastas labai optimalus taisyklių balansas. Daug diskutavome su mokyklų taryba, išgirdome tikrai daug sveikų, argumentuotų minčių ir apibendrinimų, kaip mes gyvename ir kaip toliau reikia vystyti Lietuvos krepšinį. Norime, kad krepšinis būtų kietas, agresyvus, tikslus ir veržlus. Visas idėjas vertiname ir gerbiame, todėl noriu pasidžiaugti, kad dabartinėje MKL struktūroje sprendimus priima ne 1 ar 2 žmonės, o mokyklų taryba, kurią sudaro 25 savo srities profesionalai.“
Taisyklės orientuotos į pasaulines krepšinio tendencijas
MKL vadovas įsitikinęs – dabartinis taisyklių modelis Lietuvos krepšinio piramidės pamatą dar labiau priartino prie šiuolaikinio krepšinio realijų.
„Šiais sprendimais norime skatinti ilgalaikę žaidėjų raidą. Man labai smagu, kad turime iniciatyvius trenerius ir aktyvią MKL administracijos komandą, kuri kelia aktualius klausimus ir nori eiti į priekį. Naudodamasis proga noriu pasidžiaugti varžybų direktorės Natalijos Liovkinos iniciatyvomis, kuri dėl taisyklių konsultavosi su JAV ir Graikijos specialistais. Manome, kad dabartinis taisyklių paketas atitinka šiuolaikinio krepšinio tendencijas.“
Mokyklų taryboje išspręstas daugiausiai diskusijų sukėlęs zoninės gynybos klausimas. Po pakartotinio balsavimo nuspręsta, kad zoninės gynybos ir toliau nebus galima taikyti MKL U12–U14 amžiaus čempionatuose.
Komentuodamas šį sprendimą, MKL direktorius Petras Aleksonis, sakė:
„Matome, kad jaunųjų krepšininkų ugdymo raidoje sprendimas žaisti be zoninės gynybos tikrai pasiteisino. Pirmieji šią naujovę išbandė 2005 m. ir vėliau gimę krepšininkai. Ši taisyklė svariai prisidėjo prie jaunimo rinktinių iškovotų medalių, todėl norime išlaikyti tęstinumą.“
Taip pat priimti ir kiti svarbūs taisyklių pakeitimai, kurie orientuoti į šiuolaikinio krepšinio tendencijas.
Kamuolio išsimetimas po varžovų klaidos be teisėjo pagalbos praėjusį sezoną jau buvo taikomas U12 ir U13 amžiaus čempionatuose. Šiai taisyklei pasiteisinus, nuo 2025–2026 m. įsigalioja visose MKL amžiaus grupėse.
Ši taisyklė, kuri dar vadinama „ispanišku išsimetimu“, paskatins krepšininkus dar greičiau reaguoti į situacijas ir žaidimui suteiks daugiau intensyvumo.
Dar vienas pokytis – mobilesnis penketų keitimas U14 čempionate. Anksčiau U12–U14 amžiaus grupėse pirmuosius du kėlinius komandos žaisdavo dvejais penketais – pirmajame kėlinyje aikštėje pasirodydavo pirmieji penki krepšininkai, o antrajame ketvirtyje į aikštę žengdavo kiti moksleiviai.
Norint skatinti intensyvų krepšinį, dar 2024–2025 m. sezone buvo išbandyta naujovė – U12 ir U13 čempionatuose komandos keisdavo savo penketus ne kas dešimt, o kas penkias minutes. Nuo 2025–2026 m. sezono ši taisyklė įsigalios ir U14 amžiaus grupėje.
Primename, kad U12–U14 amžiaus grupėse pirmuosius du rungynių kėlinius taikomas dviejų penketų rotacijos modelis, o antroje rungtynių dalyje komandos savo sudėtimis gali varijuoti laisvai.
Dar viena artėjančio sezono naujovė – nuo U13 amžiaus čempionato bus galima taikyti spaudimą nuo galinės linijos.
„Remiamės tarptautine praktika. Treneriai akcentuoja, kad šio amžiaus MKL komandos, išvykusios į turnyrus užsienyje, susiduria su tokia gynyba. Norime, kad vaikai anksčiau įgautų atsparumą streso sąlygoms, kai varžovas tau duoda spaudimą nuo pat galinės linijos. Treneriai sutinka, kad tai naudinga krepšininkams, nes jie mokosi įveikti varžovų spaudimą, gauna papildomas sudėtingumo sąlygas, o tai skatina visapusišką žaidėjų įgūdžių ugdymą ir kūrybiškumą“, – kalbėjo MKL vadovas P. Aleksonis.
Lietuvos rinktinių kovingumas nustebino visą Europą
Priminsime, kad 2025 m. vasarą Lietuvos vaikinų ir merginų rinktinės įvairaus amžiaus Europos čempionatų A divizonuose iškovojo 3 medalius. U20 Lietuvos vaikinų rinktinė iškovojo sidabro medalius (treneris Darius Songaila), tokį pat pasiekimą užfiksavo U20 Lietuvos merginų rinktinė (treneris Egidijus Ženevičius) ir U16 Lietuvos rinktinė (treneris Tomas Tarasevičius).
Medalių skaičiumi tai yra viena sėkmingiausių vasarų visoje Nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Daugiau medalių (po 4) buvo iškovota tik 2008 ir 2016 m. Trys medaliai, kaip ir šią vasarą, buvo iškovoti 2022 m.
Nuo 2021 m. MKL lygai vadovaujantis P. Aleksonis, kalbėdamas apie jaunimo krepšinio rinktinių vasarą, pastebėjo:
„Kažkiek gaila, kad 2023 ir 2024 m. tų medalių nebuvo, bet tai yra sportas ir šią vasarą asociacijos „Lietuvos krepšinis“ įdėtas darbas atsipirko. Reiktų pasakyti, kad kelias link vasaros ir Europos čempionato medalių prasideda dar sezono metu. Būtent MKL čempionatuose žaidėjai atsiskleidžia, išreiškia save, užsigrūdina ir kyla į aukštesnį lygį, – sėkmės faktorius dėstė MKL vadovas. – Asociacija gilinasi į tendencijas, pagal tai parenka tinkamiausius rinktinių vyr. trenerius. Visi norime, kad Lietuvos rinktinės augtų, tobulėtų ir laimėtų. Manyčiau, viena iš sėkmės priežasčių – prailgintas pasiruošimo etapas. Ilgesnis pasiruošimo etapas kainuoja ne pigiai, bet tai investicija, kuri atsiperka, nes jaunimui sudaromos geriausios sąlygos pasiekti savo geriausią įmanomą sportinę formą.“
Šią vasarą Europos jaunimo olimpiniame festivalyje aukso medalius iškovojo 3x3 Lietuvos krepšinio rinktinė. U18 amžiaus grupėje triumfavę lietuviai kelialapį į olimpinį festivalį pelnė laimėdami „MKL TICHĖ 3x3“ turnyrą.
„Kelias į tokias didžiąsias pergales prasideda tikrai ne prieš dvi savaites. Vaikinai viso sezono metu sportavo, dalyvavo reguliariuose MKL turuose, kuriuose susilipdė, atrado ir pasitvirtino veikiančią taktiką. Visi šiek dalykai susidėliojo į sėkmingą mozaiką lemiamu metu, kai savo meistriškumą reikėjo parodyti tarptautiniame lygmenyje“, – kalbėjo P. Aleksonis.
Čia pat MKL direktorius išskyrė ir emocinę pergalių svarbą: „Šių pergalių nusipelnė visa bendruomenė – pradedant vaikais, jų tėveliais, treneriais ir tęsiant mokyklų treneriais, vadovais ir kitais. Vienas iš esminių dalykų, kuris nustebino visą Europą, tai mūsų krepšininkų užsivedimas ir tos degančios širdys. Labai džiugu tą matyti ir jausti. Mes, lietuviai, dažnai kasamės savo skandaluose, ieškome negatyvių dalykų, todėl būtų gerai, šie džiaugsmai ir pergalės mus bent kiek daugiau suvienytų.“
Kalbėdamas apie būsimą jubiliejinį 25-ąjį MKL sezoną, lygos direktorius sakė:
„Dviračio neišrasime, bet šiuo metu esame paskendę darbuose ir darome daug nematomų darbų – ruošiame nuostatus, įvairias tvarkas, planuojame renginius, atnaujiname sutartis su partneriais, norime, kad čempionatai būtų konkurencingi, įdomūs ir smagūs. Organizacinė komanda kaip visada stengsis mūsų talentus nušviesti gražiausiomis spalvomis.“
25-ojo MKL sezono tvarkaraštis bus paskelbtas antrąją rugsėjo savaitę.
