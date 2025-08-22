Lietuvos rinktinė pergalingai užbaigė pasirengimo ciklą ir nukovė Islandiją

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Alytuje 96:83 (23:14, 24:24, 29:24, 20:21) nugalėjo Islandijos krepšininkus.
Pasirengimo cikle lietuviai sužaidė septynias rungtynes ir iš jų laimėjo šešias. Vienintelį kartą mūsiškiai nusileido turkams.
Mače su islandais nugalėtojai vertėsi be Roko Jokubaičio, Tado Sedekerskio ir Deivido Sirvydžio.
Taškų sąskaitą rungtynėse pirmasis atidarė Ąžuolas Tubelis, pataikęs tolimą metimą. Netrukus rinktinė spurtavo 7-2 ir ėmė tolti.
Jono Valančiūno taškai iš po krepšio aikštės šeimininkams suteikė dviženklį pranašumą (14:3).
Minutės pertraukėlės paprašę islandai sugebėjo kiek stabilizuoti situaciją ir priartėjo (16:11), tačiau lietuviai atsitiesė ir po Eimanto Bendžiaus taškų vėl buvo netoli dviženklės persvaros – 23:14.
Aikštės šeimininkai dar kurį laiką išlaikė saugų atstumą, bet oponentai ėmė vytis ir po Elvaro Fridrikssono ir Tryggvi Hlinasono atakų skirtumas sumenko iki vos 4 taškų (35:31).
Svarbiu metu žodį tarė Ą. Tubelis ir Kristupas Žemaitis, o Jono Valančiūno taškai ketvirčio pabaigoje leido padidinti atstumą iki 9 taškų – 47:38.
Po didžiosios pertraukos aikštės šeimininkai atsiplėšė, kai taškus rinko Arnas Velička ir Gytis Radzevičius (62:47), o maža netrukus du tolimus šūvius paeiliui paleido J. Valančiūnas. Tai padėjo Lietuvos rinktinei jaustis saugiai prieš lemiamą kėlinį – 76:62.
Ketvirtajame kėlinyje atstumas tarp komandų buvo padidėjęs iki 18 taškų (85:67), tačiau peržengti 20 taškų ribos nepavyko.
Baigiantis mačui islandai kiek sumažinti atsilikimą, bet intrigos rungtynėse jau neatkūrė – 96:83.
Lietuvos rinktinė: Ąžuolas Tubelis 23 (6/7 dvit., 3/3 trit., 2/2 baud.), Jonas Valančiūnas 16 (2/2 trit., 8 atk. kam.), Arnas Velička 11 (5 rez. perd.), Eimantas Bendžius 9, Marekas Blaževičius (7 atk. kam.) ir Gytis Radzevičius (3 per. kam.) po 8, Laurynas Birutis 6, Mantas Rubštavičius, Ignas Sargiūnas ir Kristupas Žemaitis po 4, Rokas Giedraitis 3.
Islandijos rinktinė: Martinas Hermannssonas 13 (4/5 dvit., 0/5 trit., 5/6 baud.), Elvaras Fridrikssonas 12, Jonas Gudmundssonas, Hilmaras Henningssonas, Tryggvi Hlinasonas (7 atk. kam.) ir Kristinnas Palssonas po 10.
