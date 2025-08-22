„Barcelona“ papildė NBA patirties turintis atletas

Praėjusį sezoną jis praleido tarp NBA Bostono „Celtics“ ir G lygos „Maine Celtics“, kur vidutiniškai rinko 14,5 taško ir atkovojo 6,3 kamuolio.
Anksčiau M. Norrisas trumpai rungtyniavo Turkijoje, „Bodrumspor“ klube, kur per ketverias rungtynes pelnė po 5,3 taško ir atkovojo 3,8 kamuolio.
Amerikietis tapo penktuoju naujoku „Barcelonos“ komandoje – kartu su Mylesu Cale’u, Juani Marcosu, Tornike Shengelia ir Willu Clyburnu. Šiuo papildymu katalonai galutinai sukomplektavo sudėtį artėjančiam sezonui.
