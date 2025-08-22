Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Barcelona“ papildė NBA patirties turintis atletas

2025-08-22 14:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 14:15

„Barcelona“ užbaigė komplektuoti sudėtį 2025–2026 m. sezonui pasirašydama sutartį su 25-erių puolėju Milesu Norrisu, kuris pirmą kartą karjeroje žais Eurolygoje.

Milesas Norrisas | „X“ nuotr.

„Barcelona“ užbaigė komplektuoti sudėtį 2025–2026 m. sezonui pasirašydama sutartį su 25-erių puolėju Milesu Norrisu, kuris pirmą kartą karjeroje žais Eurolygoje.

REKLAMA
0

Praėjusį sezoną jis praleido tarp NBA Bostono „Celtics“ ir G lygos „Maine Celtics“, kur vidutiniškai rinko 14,5 taško ir atkovojo 6,3 kamuolio.

Anksčiau M. Norrisas trumpai rungtyniavo Turkijoje, „Bodrumspor“ klube, kur per ketverias rungtynes pelnė po 5,3 taško ir atkovojo 3,8 kamuolio.

Amerikietis tapo penktuoju naujoku „Barcelonos“ komandoje – kartu su Mylesu Cale’u, Juani Marcosu, Tornike Shengelia ir Willu Clyburnu. Šiuo papildymu katalonai galutinai sukomplektavo sudėtį artėjančiam sezonui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų