Italiją purto skandalai gimnastikoje: atleista psichologiniu smurtu ir netinkamu elgesiu kaltinama garsi trenerė, nutekėjo seksistinis pokalbis

REKLAMA

REKLAMA

Beveik 30 metų vyriausiąja trenere dirbusi Emanuela Maccarani praėjusią savaitę buvo atleista iš pareigų po to, kai keli gimnastai ją apkaltino psichologiniu smurtu ir netinkamu elgesiu. Dar 2022 metais sportininkės Nina Corradini ir Anna Basta bei kitos pasaulio ir Europos čempionės pasakojo apie treniruočių metu patirtą žeminimą. Tarp jų – priverstinis svėrimasis prieš komandos drauges ir žodinis trenerių smurtas.

REKLAMA

Situaciją dar labiau apsunkino Andrea Facci, kuris praėjusį mėnesį perėmė Gherardo Tecchi pareigas ir tapo Italijos gimnastikos federacijos (FGI) prezidentu. Praėjus vos kelioms valandoms po to, kai E. Maccarani buvo pašalinta iš pareigų, A. Facci įsivėlė į kitą skandalą. Šiaurės Italijoje veikianti Monzos prokuratūra, pradėjusi galimų pažeidimų tyrimą, neva užfiksavo pokalbį tarp dabartinio ir buvusio federacijos prezidentų.

REKLAMA

REKLAMA

Teigiama, kad abu vyrai pokalbio metu vartojo seksistines ir žeminančias frazes apie gimnastę Ginevrą Parrini, kuri neseniai viešai parėmė apie patirtą smurtą prabilusias gimnastes ir patvirtino jų liudijimus Italijos žiniasklaidai. A. Facci ištarti vulgarūs ir žeidžiantys komentarai sulaukė plataus pasmerkimo ir sukėlė abejonių dėl jo galimybės toliau vadovauti federacijai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

350 puslapių dokumentuose užfiksuota, kaip jie žemina G. Parrini, vertindami ją ne pagal sportinius pasiekimus, o pagal išvaizdą ir aprangą televizijos pasirodymų metu.

Pokalbio pradžioje G. Tecchi teigė, kad G. Parrini niekada nebuvo tikra „Farfalla“. Šis terminas Italijoje naudojamas apibūdinti pagrindinės meninės gimnastikos rinktinės nares, kurios pasiekė elitinį lygį ir atstovauja šaliai svarbiausiuose turnyruose. „Farfalle“ („drugeliai“) Italijoje tapo prestižo ir estetikos simboliu, tačiau pokalbyje jis buvo ciniškai iškraipytas. G. Tecchi sumenkino G. Parrini indėlį sakydamas, kad ji treniravosi vos kelias savaites ir niekada neatstovavo pagrindinei rinktinei.

REKLAMA

Pokalio tonas netruko tapti vulgarus – A. Facci ne kartą vadino G. Parrini „gražia boba“, o abu vyrai šaipėsi iš jos pasirodymų televizijoje, detaliai aptarinėdami jos aprangą: sijonus, atviras palaidines. G. Tecchi pareiškė, kad sportininkė „norėjo pasirodyti“ tik dėl savo išvaizdos, o A. Facci pridėjo, jog jo pažįstamas siūlęs ją skirti prezidente vien todėl, kad ji „graži“.

REKLAMA

Be to, buvusi Italijos jaunimo rinktinės trenerė, o šiuo metu Izraelio rinktinėje dirbanti Julieta Cantaluppi susidūrė su rimtais kaltinimais dėl griežto ir žiauraus elgesio su 14–16 metų mergaitėmis. Kaip rašo „La Gazzetta Dello Sport“, J. Cantaluppi esą vertė gimnastes, tarp jų – Sereną Ottaviani ir Paryžiaus 2024 olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoją Sofią Raffaeli, nusirengti po vieną rūbo detalę už kiekvieną treniruotės metu padarytą klaidą, dažnai palikdama jas vien su apatiniais. Taip pat teigiama, kad ji bausdama gimnastes uždarydavo jas į mažus, šaltus kambarius be telefonų. Visi šie incidentai įvyko sportininkėms esant nepilnametėms.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Julieta su mumis dirba jau metus, – rašoma Izraelio gimnastikos federacijos pareiškime. – Ji buvo įtraukta į programą remiantis jos profesinėmis žiniomis ir nepriekaištinga reputacija šiame sporte. Apie pareikštus kaltinimus mums nebuvo žinoma, o mūsų kasdienė patirtis rodo, kad rinktinės aplinkoje tokio pobūdžio elgesio nebuvo. Spaudoje kartais pasirodo neteisingų kaltinimų dėl įtemptų asmeninių santykių. Mes neleisime, kad nepagrįsti gandai pakenktų rinktinės darbui su J. Cantaluppi kaip kolektyvo nare.“

REKLAMA

Prieš J. Cantaluppi kol kas nepateikta jokių oficialių skundų ar ieškinių, tačiau Italijos nacionalinio olimpinio komiteto (CONI) generalinė prokuratūra jau pradėjo oficialų tyrimą pagal kaltinimus, pareikštus E. Maccarani. CONI prezidentas Giovanni Malago atsiprašė nukentėjusių gimnasčių ir sakė, kad kalbėjosi su A. Facci, kuris, pasak jo, padarė tą patį.

REKLAMA

„A. Facci mane patikino, kad jis pasikalbėjo su gimnaste ir atsiprašė, pripažinęs savo klaidą“, – sakė G. Malago.

Nepaisant to, šie faktai išryškino giliai įsišaknijusią problemą Italijos meninės gimnastikos sistemoje. FGI Italijoje atsidūrė po padidinamuoju stiklu, o plečiantis skandalui vis daugiau pasigirsta raginimų imtis eformų ir užtikrinti tinkamą sportininkių apsaugą.