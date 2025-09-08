Istorinis „Rally 4 Fun“ komandos savaitgalis vainikuotas triumfu Elektrėnų ralyje ir neįkainojamomis pamokomis jaunajai kartai

Didžiausios ralio komandos Lietuvoje vadovas Eugenijus Andrulis teigė, kad tai buvo bene pats įsimintiniausias klubo savaitgalis: „Šios dienos taps mūsų komandos istorijos dalimi. Dėka įmonės „Gretvėja“ vadovo Gintaro Valungevičiaus ir Šiaulių miesto savivaldybės į mūsų komandą galėjome pasikviesti aukščiausio lygio sportininką, kuris pasidalino savo žiniomis ir patirtimi su jaunosios kartos nariais“.
„Rally 4 Fun“ komandos varžybų savaitgalis prasidėjo dar ketvirtadienį surengtoje treniruočių stovykloje. Joje artėjančiam Elektrėnų raliui ruošėsi pagrindinis komandos vedlys Martinšas Seskas iš Latvijos bei du jaunosios kartos atstovai, šiemet intensyviai kovojantys „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionate dėl 80 tūkstančių eurų skatinamosios stipendijos – Irmantas Buivydas ir Erikas Valkeris. Visos dienos stovykloje WRC pilotas aktyviai dalijosi patirtimi su jaunaisiais komandos draugais. Dienai bėgant, Irmantas Buivydas bei Erikas Valkeris sulaukė malonaus netikėtumo – prie mentorių gretų prisijungė ir daugkartinis Latvijos čempionas Ivarsas Vasaraudzis.
Elektrėnų ralyje Šiaulių miesto komandą atstovavo net 11 ekipažų. Komandos legionierių duetas Martinšas Seskas bei Renaras Francis jau nuo pirmųjų metrų išsiveržė į priekį ir niekam neužleido pirmosios vietos iki pat finišo linijos. Latvių tandemas, pilotavęs „Škoda Fabia SRT Proto“ automobilį, laimėjo 8 iš 10 greičio ruožų ir užtikrintai pelnė pirmąją bendrosios įskaitos pergalę „Rally 4 Fun“ komandos istorijoje. Jų persvara finiše siekė daugiau negu minutė prieš antroje vietoje likusius Vaidotą Žalą su Ugniumi Vainevičiumi.
Pirmieji Irmanto Buivydo ir Eriko Valkerio darbo vaisiai po treniruočių su kaimyninės šalies sportininkais atsispindėjo Elektrėnų ralio trasose. Deja, bet pastarasis komandos narys buvo priverstas iš kovos ketvirtajame greičio ruože sulūžus „Opel Corsa Rally4“ pusašiui. Tuo tarpu, pirmąją sezono pergalę LARČ 4 įskaitoje bei „Lithuanian Rally4 Trophy“ čempionate pelnė Irmantas Buivydas, debiutavęs už naujo „Lancia Ypsilon Rally4 HF“ vairo. Negana to, tai buvo pirmoji šio automobilio pasaulinė pergalė ant žvyrinės dangos. Likus vienam etapui, Erikas Valkeris rikiuojasi 5 vietoje. Tuo tarpu, Irmantas Buivydas išlaiko šansus kovoje dėl pagrindinio „Lithuanian Rally4 Trophy“ prizo. Šiuo metu jis pirmauja čempionate dvejais taškais, tačiau sezono gale bus taikoma „N-1“ taisyklė, kuomet blogiausias sezono rezultatas bus anuliuotas. Pritaikius šią taisyklę, šiuo metu Irmantas atsiliktų 16 taškų nuo pagrindinio konkurento Marko Buteikio.
Klubą garbingai atstovavo ir Manto Garbuzo bei Pauliaus Butavičiaus ekipažas. „Rally 4 Fun“ atstovai liko antroje „LARČ 9“ įskaitos vietoje. Metinėje suvestinėje duetas šiuo metu žengia trečioje vietoje su 23 taškų deficitu.
Komanda yra paruošusi staigmeną savo miesto gyventojams ir svečiams – iki pirmadienio vakaro galima apžiūrėti Elektrėnų ralio nugalėtojo Martinšo Sesko automobilį Prisikėlimo aikštėje.
„Rally 4 Fun“ ekipažai šiemet paskutinį kartą stos prie starto linijos „Rally Aukštaitija“ varžybose, kurios vyks spalio pradžioje.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!