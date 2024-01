Istorinėse ir rekordinėse „Real“ ir „Anadolu Efes“ rungtynėse prireikė keturių pratęsimų

Tai buvo ilgiausiai trukusios rungtynės Eurolygos istorijoje. Jos Lietuvos laiku prasidėjo 21:45 val., o ketvirtasis pratęsimas baigėsi tik 00:49 val.

Kartu Eurolygos istorijoje tai buvo pirmosios rungtynės su 4 pratęsimais. Tai taip pat buvo rezultatyviausias mačas lygos istorijoje.

Daugiau nei 3 val. trukusiame mače rezultatyviausiai rungtyniavo 40 taškų pelnęs ir karjeros rungtynes sužaidęs Džananas Musa.

Bosnis po šių rungtynių kaip suvenyrą pačiupo rungtynių kamuolį, kurį pasiėmė kaip istorinių rungtynių prisiminimą. D. Musa aikštėje praleido 49,24 min.

