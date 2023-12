Eurolygos lyderė „Real“ tik paskutinėmis akimirkomis palaužė ASVEL

Nors „Real“ prastai pradėjo mačą (4:13), bet iki kėlinio pabaigos beveik pasivijo varžovus – 18:19.

Antrajame ketvirtyje svečiai net pirmavo (26:25), bet ASVEL spurtas 8:0 leido susigrąžinti iniciatyvą – 33:26. Skirtumas buvo šoktelėjęs iki 9 taškų (39:30), bet paskutinį žodį tarė tritaškį pataikęs Sergio Llullas – 33:39.

Po didžiosios pertraukos toliau visą laiką priekyje buvo Prancūzijos klubas, kurio pranašumas buvo ištirpęs ir iki 1 taško, bet gera kėlinio pabaiga leido vėl kiek atitolti – 57:51.

Paskutiniajame kėlinyje „Real“ startavo 16 taškų iš eilės per 5,5 minutės ir atitrūko – 67:57. ASVEL dar bandė gelbėtis ir po atkarpos 7:0 likus 1 minutei priartėjo – 72:73. Nors Facundo Campazzo įmetė vieną baudą iš dviejų (74:72), Parisas Lee tuoj pat išlygino rezultatą – 74:74. Svarbią „Real“ ataką dvitaškiu užbaigė Walteris Tavaresas (76:74), o Timothe Luwawu-Cabarrot prametė dvitaškį. Pražanga sustabdytas F.Campazzo, bet argentinietis pataikė tik vieną baudą ir paliko varžovams 5 sekundes, per kurias Joffrey Lauvergne‘as pataikė dvitaškį – 76:77. S.Llullas prametė pirmąją baudą, o antros nepataikė tyčia ir oponentai per likusias 2 sekundes nieko nebesukūrė.

ASVEL: Timothe Luwawu-Cabarrot 20, Parisas Lee 17 (7 rez. perd.), Joffrey Lauvergne‘as 16, Mike‘as Scottas 10.

„Real“: Vincentas Poirier 17 (7 atk. kam., 21 naud. bal.), Walteris Tavaresas 16 (12 atk. kam., 26 naud. bal.), Džanas Musa 10, Fabienas Causeur ir Sergio Llulas po 9.