Apie smukusį „Žalgirio“ pasitikėjimą kalbėjęs Kazys Maksvytis: „Dabar turi būti pergalės arba kitokie veiksmai“

„Jeigu trumpai, tai antroji trečio kėlinio dalis buvo mūsų pralaimėjimo priežastis, nes per trumpą atkarpą leidome jiems išsiveržti 17 taškų. Vėliau bandėme sugrįžti, bet to tiesiog neužteko“, – po rungtynių nusivylimo neslėpė K. Maksvytis.

Gal jau matote kokias tendencijas, ko vis trūksta rungtynių pabaigose?

Visų pirma čia buvo prastesnės rungtynės, kas liečia jų išpildymą ir komandinį darbą negu praėjusios savaitės abi rungtynės. Šiandien turėjome žymiai daugiau broko ir matau, kad situacijos kartojasi. Duodame iniciatyvą lyderiams, o jie jau būna pavargę ir priima blogus sprendimus. Bet nemanau, kad šiandien ketvirtame kėlinyje mes pralaimėjome rungtynes. Mes jas pralaimėjome trečiajame kėlinyje.

REKLAMA

REKLAMA

Ar ketvirtajame kėlinyje netrūko didesnio Edmondo Sumnerio indėlio?

Na su Edmondu yra toks dalykas, kad puolime jis mums įnešė gyvybės, bet gynyboje darė komandines klaidas. Toks jausmas, kad norisi laikyti jį puolime, o Dovydą Giedraitį gynyboje, bet neįmanoma krepšinyje.

REKLAMA

Komandai vis pralaimint ir žaidėjų pasitikėjimas savimi mažėja. Ar jaučiate, kad jų rankos nuleistos?

Per treniruotes nejaučiu, bet per rungtynes, manau, kad per anksti nuleidome rankas.

Kas konkrečiai sugriuvo trečiajame kėlinyje?

Visų pirma, reikėtų kalbėti apie gynybą. Nėra taip, kad vien gynyba laimėsi prieš „Maccabi“, nes jie labai talentingi. Ir taip jie šiandien įmetė mažiau negu jų vidurkis yra turbūt. Tačiau mums sugriuvo ir gynyba ir puolimas, bet motyvaciją turbūt labiausiai numušė jų taškai. Rizikavome, dvigubindavome žaidėjus, o kamuolys tada nueidavo pas Nebo ir tada turėjome išrotuoti gynyboje, ko nepadarėme. Šiandien buvo blogos rungtynės išpildymo prasme.

REKLAMA

REKLAMA

Vienu metu prametėte 15 dvitaškių iš eilės. Ar tai buvo blogi metimai, ar tiesiog nekrito?

Manau, kad tai nebuvo blogi metimai, jeigu atimtume kelis Keenano ar Dimšos metimus, kur baigėsi atakai skirtas laikas. Susikūrėme gana gerų metimų, bet šiandien trūko to pataikymo. Matome, kad tik 10 rezultatyvių perdavimų su 15 klaidų buvo. Tikrai buvo gana neblogi metimai, juos tiesiog reikėjo sumesti. Tas pats Keenanas, Rolandas ir Tomas Dimša, kurie susimesdavo tuos metimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eurolyga: „Žalgiris“ – „Maccabi“ (21 nuotr.) Kazys Maksvytis (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Rolandas Šmitas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Keenanas Evansas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) +17 „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Edmondas Sumneris (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Edgaras Ulanovas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Kazys Maksvytis (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) „Žalgiris“ – „Maccabi“ (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Edmondas Sumneris (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Kazys Maksvytis (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Tomas Dimša (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS) Danielius Lavrinovičius (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Eurolyga: „Žalgiris“ – „Maccabi“

Ar Dovydas Giedraitis yra šiuo metu geriausias perimetro gynėjas?

Turbūt pareigingiausias šiuo klausimu tikrai yra Dovis. Jis geriausiai vykdo trenerio nurodymus, o be jo gali ir Tomas Dimša, ir Edmondas. Edas turi gerą kūną, ilgas rankas ir bandėme tai išnaudoti kaip savo pranašumus.

Pastaruoju metu mažai minučių gauna Kevarriusas Hayesas. Ar tai susijė su Lauryno Biručio pagerėjusiu žaidimu ar yra kitokių problemų?

Nesinori kalbėti kažko blogo apie savo žaidėjus, bet Kevarriusas šiuo metu žaidžia blogesnę atkarpą šiame sezone ir visi tą mato. Laurynas tikrai dabar pradėjo žaisti geriau, o mes pradedant rungtynes su Kevarriusu nebūna taip kaip anksčiau, kas jis būdavo kaip klijai, nes dabar gynyba neveikia net su juo, kas buvo labai svarbus faktorius praeitame sezone. Manau, kad ta mūsų kreivė yra kažkiek susijusi su blogu Kevarriuso žaidimu.

REKLAMA

Brady Manekas turėjo netrumpą pertrauką be krepšinio, bet šiandien penkias paskutines minutes praleido aikštėje. Kiek drąsu buvo priimti tokį sprendimą?

Norėjosi puolimo, norėjosi taškų ir dėl to pakeitėme metančiais aukštaūgius. Matėme, kad jis jau degė gera energija, tačiau, turbūt pilani dar nebuvo pasiruošęs.

Kada galima tikėtis Arno Butkevičiaus sugrįžimo?

Jis kažkiek lenkia terminus, bet nemanau, kad sugrįš anksčiau negu 6 savaitės.

Kaip jūs, kaip treneris, jaučiatės išgyvenęs sunkų laikotarpį, su daugybe pralaimėjimų ir užklasiniais neramumais?

REKLAMA

Kažkiek, be abejo, kaip sakoma, laimi komanda, pralaimi – treneris. Visi jau pamiršę, kad vienu metu, berods, rungtynėse prieš ALBA, kai jau nebuvo Arno ir Lukas jautė pilvo skausmus, mūsų devintas ir dešimtas žaidėjas buvo Butka ir Montvila, dešimtas – Lavrinovičius. Tas irgi prisidėjo prie šito. Mes nesugebėjome su tuo susitvarkyti. Pavėlavome su papildomų žaidėjų pasirašymu ir tai mums kainavo daug pergalių.

Dar kažkokiais pokalbiais galima komandą prikelti ar ji turėtų būti prikeliama kažkaip kitaip?

Pokalbių jau buvo nemažai, dabar turi būti veiksmai. Dabar turi būti pergalės arba kitokie veiksmai.

Kokie tie kitokie veiksmai galėtų būti?

Kitokie.

Kalbama apie jūsų kėdės klausimą?

Nenoriu į tai atsakyti. Paliksiu ateičiai.