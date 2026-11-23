Krepsinis.net paprašė Lietuvos krepšininkų, žurnalistų, funkcionierių, agentų ir trenerių sudaryti įtakingiausių šalies krepšinio žmonių penkioliktukus.
Apklausoje buvo pateikta 42 Lietuvos ir pasaulio krepšinyje daugiau ar mažiau veikiančios tautiečių kandidatūros, iš kurių respondentai turėjo sudaryti savo penkioliktuką. Tarp kandidatų nebuvo įtrauti žiniasklaidos atstovai, o apklausiami buvo tik asmenys, kurie nebuvo atrinkti tarp 42 pavardžių.
Apklaustieji sudarė subjektyvų įtakingumo krepšinyje reitingą, kurį galėjo interpretuoti įvairiai, o apklausos užduoties aprašymas skambėjo: „Subjektyvus reitingas Lietuvos krepšinio žmonių pagal jų įtaką šalies vidaus krepšinio procesams, globalų pripažinimą, nuomonės formavimą ir žmonių pagarbą.“
Reitingus apklaustieji anonimiškai pateikė rankanything.org platformoje, kuri pagal savo skaičiavimo sistemą automatiškai po gautų rezultatų surikiavo įtakingiausius šalies krepšinio žmones.
Savo reitingus pateikė 34 krepšinio atstovai. Iš 42 pasiūlytų pavardžių į bent vieną respondento penkioliktuką pateko 41 asmenybė, o į visų reitingus pateko tik du Lietuvos krepšinio žmonės – Paulius Motiejūnas ir Šarūnas Jasikevičius.
Iškart už penkioliktuko – buvęs ALK prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Pastarąjį į savo sąrašą įtraukė 9 respondentai, o įvardintos vietos vidurkis – 10,8. Už jo nugaros – Kauno „Žalgirio“ vairininkas Tomas Masiulis (9 paminėjimai, 11,6 vt. vid.) ir Lietuvos krepšinio lygos (LKL) vadovė Rasa Liuimienė (12 paminėjimų, 12,3 vt. vid.).
15 vieta – Šarūnas Marčiulionis
Marčiulionis, Čekavičius
Rezultatas: 13 paminėjimų, 11,1 vt. vidurkis
Šarūnas Marčiulionis darė įspūdingus darbus iškart po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo – vien ką iki šių dienų mums reiškia LKL įkūrimas. Taip pat – virš 20 metų sėkmingai veikusi ir inovatyviai jaunimą ugdžiusi Šarūno Marčiulionio krepšinio akademija. Visa tai Šaras darė dar karjeros NBA metu, o jo indėlis į Lietuvos rinktinės pergales buvo artimas Arvydui Saboniui.
Išties, peržiūrėjus, ką jauname amžiuje padarė Š.Marčiulionis dėl Lietuvos krepšinio, kartais atrodo, kad jo darbai nėra iki galo tinkamai įvertinti. Juk dar buvo toks, tuomet tikrai įtraukiantis, projektas kaip Šiaurės Europos krepšinio lyga!
Taip pat ilgus metus Š.Marčiulionis buvo „FIBA Europe“ valdybos narys, bet būtent 2006 m. tapo lūžio tašku, nuo kada legendinis gynėjas pradėjo atsitraukinėti nuo krepšinio. Tuomet jis siekė „FIBA Europe“ prezidento posto, bet prieš pat rinkimus kandidatūrą atsiėmė.
Dabar 62-ejų Lietuvos krepšinio legenda aktyviai nedalyvauja krepšinio procesuose, tačiau yra įsitraukęs į sūnaus Augusto tobulėjimą, kuris vis ryškiau šviečia mūsų padangėje. Taip pat Šarūno svoris niekur nedingęs – jis kalba retai, bet kai tai daro, krepšinio visuomenė klauso ir gerbia.
14 vieta – Marius Rutkauskas
Buzelis, Rutkauskas
Rezultatas: 14 paminėjimų, 10,9 vt. vidurkis
Vienas iš dviejų Lietuvos krepšinio agentų šiame sąraše, kuris kasmet savo įtaką tik plečia. Vis tik pastaruoju metu matoma šiek tiek pakitusi kryptis.
Su Tadu Bulotu karjeros starte aktyviai dirbęs Marius Rutkauskas dabar vis didesnį akcentą deda užsienio talentų paieškai ir jau ne vienas jų žaidžia Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
37-erių dabartinio „Šiaulių“ vadovo Gino Rutkausko sūnus JAV dirba su NBA elitui priskiriamiems Michaelu Tellemu ir Jeffu Schwartzu, su kuriais atstovauja ir ryškiausio Lietuvos talento Mato Buzelio interesams.
Tarp lietuvių dabar ryškiausi M.Rutkausko klientai – Deividas Sirvydis, Arnas Velička, Gytis Radzevičius, Laurynas Birutis ir Martynas Echodas.
13 vieta – Artūras Karnišovas
Karnišovas
Rezultatas: 18 paminėjimų, 7,8 vt. vidurkis
Iš vertinimų, akivaizdu, kad apklaustieji yra apmąstymuose, kaip iš tiesų reikia vertinti Artūrą Karnišovą Lietuvos krepšinyje. Ne vienas apklaustasis įtraukė buvusį Čikagos „Bulls“ vadovą tarp trijų įtakingiausių šalies žmonių, bet beveik pusė jo į penkioliktuką net neįdėjo.
Reikia pripažinti, 55-erių klaipėdiečio pasiekimai, kaip krepšinio funkcionieriaus, turbūt yra didžiausi Lietuvos krepšinio istorijoje. Klausimas, kada turėsime ir ar turėsime kitą lietuvį vadovaujant vienai ryškiausių NBA franšizių. Vis tik Lietuvoje A.Karnišovo realiai nematome. Arba – nematėme iki šiol.
Krepsinis.net žiniomis, A.Karnišovas būtent pastaruoju metu lankėsi Lietuvoje, kur buvo atvykęs susitikti ir su nauja ALK valdžia, ir su rinktinės treneriais – Dainiumi Adomaičiu ir Benu Matkevičiumi. Galbūt dabar pamatysime A.Karnišovą įsitraukusį daugiau ir į mūsų šalies krepšinio reikalus?
Bet ir po etapo „Bulls“ legendiniam krepšininkui darbo netrūksta – praėjusią vasarą jis tapo „NBA Europe“ projekto konsultantu.
12 vieta – Jonas Mačiulis
Mačiulis
Rezultatas: 24 paminėjimai, 9,5 vt. vidurkis
Jei ne Remigijaus Milašiaus viražai, galbūt šiandien Joną Mačiulį pristatytume kaip naują ALK prezidentą, o tuomet automatiškai ir vieta reitinge būtų žymiai aukštesnė.
Vis tik Panevėžio „Lietkabelio“ vadovui permainos ALK taip pat išėjo į naudą, toliau auginant savo įtaką Lietuvos krepšinyje. J.Mačiulis tapo Rolando Skaisgirio komandos nariu ir ALK viceprezidentu, kuris dirbs šalia Lietuvos rinktinių.
41-erių vienas tituluočiausių Lietuvos krepšininkų buvo bene garsiausias opozicijos narys, valdant M.Balčiūnui, o jo įtaka su kiekvienais metais tik auga. R.Skaisgirys ne kartą minėjo, kad ALK prezidento vietoje turi būti autoritetas, tad J.Mačiulis skamba kaip vienas realiausių kandidatų tęsti dabartinės komandos liniją jau kituose rinkimuose.
Svarbiausia, kad Eurolygos čempionas yra labai motyvuotas prisidėti prie Lietuvos krepšinio gerovės kūrimo, aktyviai dalyvauja procesuose nuo jaunimo iki vyrų krepšinio ir yra minėjęs, kad teikia prioritetą dirbti asociacijoje.
11 vieta – Paulius Jankūnas
Kleiza, Jankūnas
Rezultatas: 23 paminėjimai, 9 vt. vidurkis
Bent jau man asmeniškai atrodo, kad Paulius Jankūnas dar ką tik profesionaliai žaidė krepšinį, bet vasarą jau bus penkeri metai po jo šlovingos karjeros pabaigos.
Iš pradžių ilgametis „Žalgirio“ kapitonus dėjo lėtus žingsnius vadyboje, bet čia jo karjera įgavo pagreitį, kai Paulius Motiejūnas išvyko dirbti į Eurolygą. P.Jankūnas tapo klubo prezidentu, o jo potencialą didino buvimas pirmais metais to paties P.Motiejūno pašonėje.
P.Motiejūnas susigrąžino akcijas ir „Žalgiryje“ dažnai kyla klausimų, kaip Nemuno saloje pasiskirsčiusi hierarchija, bet P.Jankūnas išliko klubo prezidentu, kas automatiškai suteikia didelį svorį Lietuvoje. Negana to, P.Jankūnas visada yra šalia komandos, jį gerbia ir Eurolygos komandų vadovai, o diplomatinės ir žmogiškosios jo savybės taip pat labai padeda šioje pozicijoje.
10 vieta – Tadas Bulotas
Bulotas
Rezultatas: 23 paminėjimai, 8,7 vt. vidurkis
Įtakingiausias Lietuvos krepšinio agentas šiandien, ką patvirtina ne tik rezultatai, bet ir lietuvių žaidėjų sąrašas bei jų pasiskirstymas didžiuosiuose šalies klubuose.
Anksti agento darbą pradėjęs ir ilgus metus savo įtaką plėtęs 37-erių Tadas Bulotas dabar yra vienas kertinių „Wasserman“ prekės ženklą pakeitusios „The Team“ agentūros žmogus, kur užima viceprezidento pareigas tarptautiniame krepšinyje.
T.Buloto žaidėjų sąrašas yra įspūdingas – Ąžuolas Tubelis, Kasparas Jakučionis, Edgaras Ulanovas, Motiejus Krivas, Marekas Blaževičius, Augustas Marčiulionis... Čia tik lietuviai, o kiek dar užsienio talentų. Ir T.Buloto įtaka tikrai nemažės – būrys talentingiausių NCAA lietuvių yra įsipareigoję Virginijaus Buloto sūnui.
9 vieta – Dainius Adomaitis
Adomaitis
Rezultatas: 24 paminėjimai, 8,8 vt. vidurkis
Reikia suprasti, kiek šitas reitingas kartais yra svarbus nuo jo darymo laiko. Žinoma, yra ir kitų pavyzdžių, kuriems laikas nedaro įtakos jų dydžiui Lietuvos krepšinyje, bet didelis klausimas, ar Dainius Adomaitis reitinge būtų atsidūręs rudens pradžioje. Veikiausiai ne, bet dabar jis – Lietuvos rinktinės vairininkas, o tai garantavo vietą dešimtuke.
52-ejų specialistas ketverius metus praleido Japonijoje, o po šio etapo atrodo sugrįžo dar brandesnis ir pasiruošęs sugrąžinti Lietuvos rinktinę į elitą.
D.Adomaičio darbo metodai visada pasižymėjo profesionalumu, tad dabartinis procesas prieš laukiantį „langą“ neturėtų labai stebinti, bet po pastarųjų metų tai yra tikras gaivaus oro gurkšnis. Ir net rezultatas čia neturėtų būti esminis kriterijus – labai svarbu yra prestižas ir aplinkos pagarba, o D.Adomaitis tai tikrai turi.
8 vieta – Jonas Kazlauskas
Kazlauskas
Rezultatas: 23 paminėjimai, 8,3 vt. vidurkis
Iš Lietuvos rinktinės Jonas Kazlauskas pasitraukė dar 2016 m., o aktyvią trenerio karjerą baigė 2018 m., bet tai yra ta Lietuvos krepšinio asmenybė, kuri amžinai bus gerbiama ir turės įtaką savo kalbėjimu. Vienas iškiliausių šalies krepšinio trenerių kalba retai, bet kai tai daro – klauso visi.
Ką tik 72-ąjį gimtadienį atšventęs panevėžietis kalbėdamas nevengia pasakyti aštrios nuomonės ir visada aplinkai kelia aukščiausius reikalavimus, tad nenuostabu, jog buvo garsus ir konkretus per M.Balčiūno valdymą.
Vilniaus miesto savivaldybėje dabar dirbantis J.Kazlauskas krepšinį kurį laiką stebi iš šalies, tačiau jo sukaupta patirtis ir žinios visada turėtų būti laukiamos mūsų šalyje. Galbūt naujoji mūsų krepšinio valdžia sugalvos, kaip tai išnaudoti.
7 vieta – Jonas Valančiūnas
Valančiūnas
Rezultatas: 30 paminėjimų, 7,7 vt. vidurkis
Vienintelis vis dar aktyvus krepšininkas sąraše, o užimta vieta tik dar kartą įrodo, kokio statuso žmogų dabar turime „Žalgiryje“.
14 metų NBA praleidęs Jonas Valančiūnas taip pat nėra iš tų, kuris mėgtų pasisakyti aktualiomis šalies krepšinio temomis, bet jo balsas neša milžinišką svorį – ilgametis pasiaukojimas Lietuvos rinktinėje yra didžiausias patriotiškumo pavyzdys ateities kartoms.
34-erių JV dar neplanuoja baigti karjeros, o ir jo rezultatai Eurolygoje yra išskirtiniai, bet ne vienas apklaustasis jį mato kaip kitą ALK prezidentą. Tas pats R.Skaisgirys yra sakęs, kad J.Valančiūną prezidentu matytų dar jam profesionaliai rungtyniaujant.
6 vieta – Tomas Okmanas
Okmanas
Rezultatas: 31 paminėjimas, 6,1 vt. vidurkis
Prieš penkerius metus Tomas Okmanas Lietuvos krepšinyje dar buvo niekas. Šiandien be jo sunku įsivaizduoti sėkmingą „Žalgirį“. Ir ne tik. Taip, visur yra ne T.Okmanas, o „Tesonet“, bet būtent T.Okmanas aktyviai dalyvauja krepšinio procesuose.
Kai 2022 m. „Tesonet“ įsigijo 25 procentus „Žalgirio“ akcijų, žinia buvo priimta pozityviai, bet neaišku, ar nors vienas realiai suprato ir galėjo nuspėti, ką ši partnerystė iš esmės duos per mažiau nei 5 metus. Verslo patirtį į sportą perkėlęs T.Okmanas su komanda įrodė, kaip galima iš mažos rinkos būti Europos elite.
39-erių vilnietis yra pasaulyje itin gerbiamas verslininkas, kuris nevengia galvoti už dėžutės, o jo idėjos daro didžiulę įtaką tam pačiam P.Motiejūnui ir kartais net verčia susiimti už galvų. Dabar mes jau kaip į normalų dalyką žiūrime lietuvių valdomus klubus Londone ir Badalonoje, ar ruošiamą statyti areną Varšuvoje. Aišku, Shaqas Lietuvoje dar nunešė stogą...
Pats T.Okmanas yra didžiulis krepšinio sirgalius, kuris į „Žalgirį“ ir atnešė realią ambiciją – laimėti Eurolygą. Ir anksčiau nei vėliau. Savo mąstymu T.Okmanas pakeitė ne tik „Žalgirį“, bet ir apskritai supratimą, kad nieko nėra neįmanoma Lietuvos krepšinyje.
5 vieta – Remigijus Milašius
Milašius
Rezultatas: 33 paminėjimai, 6,1 vt. vidurkis
Nors atrodė, kad visa situacija aplink ALK rinkimus galėjo kirsti per Remigijaus Milašiaus reputaciją, bet reitingas sako ką kitą. Ilgametis LKL vadovas išlieka tikras Lietuvos krepšinio grandas.
Vos vienas apklaustasis 69-erių krepšinio funkcionieriaus neįtraukė į savo reitingą. R.Milašiaus ryšiai, verslo ir krepšinio supratimas, stipri komanda bei tiesmukiškumas su konkretumu yra varomoji galia.
Nuo 2013 m. LKL vadovaujantis R.Milašius taip pat keitė mūsų visų supratimą. Jo inovatyvus požiūris ir LKL pertvarkymas yra tai, kas ateityje pretenduoja būti pripažinta dar stipriau. Kas ten žino, kaip viskas būtų susiklosčius R.Milašiui ALK prezidento rinkimuose, bet jį vis tiek galime priskirti prie labiausiai Lietuvos krepšiniui nusipelniusių asmenybių.
4 vieta – Rolandas Skaisgirys
Skaisgirys
Rezultatas: 31 paminėjimas, 5,1 vt. vidurkis
Kaip ir D.Adomaičio atveju, taip ir čia – rudens pradžioje R.Skaisgirys būtų toli gražu nuo įtakingiausių šalies žmonių ketverto, bet šerifas pasikeitė ir dabar naujasis ALK prezidentas – tarp ryškiausių Lietuvos krepšinio asmenybių.
R.Skaisgirio pastarieji darbai Lietuvos krepšiniui yra neginčijami – nuo pamatų pastatytas trijulių krepšinis, kuris padovanojo olimpinę bronzą, o pastaraisiais metais buvęs įžaidėjas stipriai prisidėjo prie idėjų generavimo ir jų įgyvendinimo jaunimo krepšinyje.
Ilgus metus 57-erių R.Skaisgirys buvo vertinamas prieštaringai, bet dabar atrodo turi didžiulį Lietuvos krepšinio bendruomenės palaikymą. Tai yra svarbiausias dalykas, norint įgyvendinti R.Skaisgirio idėjas Lietuvos krepšinyje, kurios kartais gali skambėti net kaip utopinės.
Neverta net kalbėti apie R.Skaisgirio skirtumus nuo M.Balčiūno, bet labai smagus pokytis – ALK prezidento noras išklausyti kitą pusę, turėti dirbančią komandą ir konsultuotis su ryškiausiais mūsų šalies žmonėmis.
3 vieta – Arvydas Sabonis
Sabonis, O'Nealas
Rezultatas: 32 paminėjimai, 4,8 vt. vidurkis
Du respondentai Arvydo Sabonio į sąrašą net netraukė ir juos iš vienos pusės kaip ir gali suprasti – po kadencijos pabaigos federacijoje Lietuvos krepšinio legendos pasisakymų praktiškai negirdėjome. Visgi tai yra tokio dydžio asmenybė ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, kad jam užtektų panorėti ir dalykai pasikeistų į jam norimą pusę.
Lietuva tiesiog kito tokio krepšinio žmogaus neturi ir, veikiausiai, neturės. Kai kuriems tai išvis – žmogus mitas. Ir kad ir kaip norėtųsi išnaudoti tokį svorį krepšinio koridoriuose, akivaizdu, kad 61-erių legenda šioje gyvenimo stadijoje nori viską stebėti iš šalies.
Komunikacija niekada nebuvo stiprioji A.Sabonio pusė, tačiau jis darbus darė tyliai – valdymo dešimtmetis federacijoje iš esmės buvo sėkmingas ir tuomet Lietuva tikrai buvo elite, o dar kiek jo vardo krepšinio mokykla išaugino rinktinei talentų.
Ir nors Sabas dabar yra krepšinio pašonėje, visada yra ikoniška pamatyti jį besidžiaugiantį „Žalgirio“ arenoje, o kiekvienas retas jo komentaras pasiekia plačią visuomenės dalį.
2 vieta – Šarūnas Jasikevičius
Jasikevičius
Rezultatas: 34 paminėjimai, 3,6 vt. vidurkis
Šarūnas Jasikevičius buvo visai šalia pirmosios sąrašo vietos ir viskas yra logiška – tai yra ryškiausia Lietuvos krepšinio asmenybė istorijoje, žiūrint bendrai pagal krepšininko ir trenerio karjeras.
Stambulo „Fenerbahče“ strategas daugelio yra įvardijamas kaip geriausias Europos treneris, o stabilūs rezultatai sunkiai leidžia su tuo ginčytis. Negana to, Šaras turi neįtikėtiną kalbos dovaną ir nors apie šalies krepšinio problemas kalba retai, be abejonės, yra didžiausias nuomonės formuotojas Lietuvos krepšinyje.
50-metis specialistas šioje karjeros stadijoje atrodo itin besimėgauja procesu ir toliau siekia savo tikslų Eurolygoje. Lietuvoje jį palaiko praktiškai kiekvienas, o tuo pačiu slapta tyliai laukia tiek grįžtančio į „Žalgirį“, tiek ir stojant prie rinktinės vairo.
1 vieta – Paulius Motiejūnas
Motiejūnas
Rezultatas: 34 paminėjimai, 3,4 vt. vidurkis
Prieš mažiau nei metus vadovauti Eurolygai baigęs Paulius Motiejūnas atsiėmė iš P.Jankūno „Žalgirio“ akcijas ir nors viešai pernelyg nedalyvauja klubo reikaluose, užkulisiuose visiems yra aišku, kas yra pagrindinis vadovas.
Vis tik po pustrečių metų darbo Eurolygoje P.Motiejūnas į rinką grįžo su naujomis idėjomis ir „Žalgirio“ reikalai dabar tikrai nėra vienintelis jo užsiėmimas – jis tapo „Confluence Valley“ generaliniu direktoriumi, o tai yra dar vienas „Žalgirio“ ir „Tesonet“ projektas.
Būtent su šiuo sporto infrastruktūros akseleratoriumi 45-erių P.Motiejūnas pastaruoju metu atlieka didelius ėjimus – įsigyta Badalonos „Joventut“, ruošiamasi statyti areną Varšuvoje, o Londono „Lions“ jau kurį laiką sėkmingai veikia. Prie tokio dydžio ėjimų mus jau P.Motiejūnas su komanda spėjo įpratinti, tad belieka spėlioti – kas toliau?
Akivaizdu, kad šioje karjeros stadijoje P.Motiejūnas nenori apsiriboti tik „Žalgiriu“ ir įtaka Lietuvoje, kuri yra nenuginčijama. Ilgą kelią nuo „Žalgirio“ atstatymo iki Europos elito nuėjęs P.Motiejūnas yra vienas įtakingiausių žmonių ne tik Lietuvos, bet ir Senojo žemyno krepšinyje.
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