Įspūdingai žengianti Emma Navarro pateko į „US Open“ pusfinalį

E. Navarro, kuri ankstesniame etape įveikė čempionės titulą ginančią Coco Gauff, apstulbino staiga klaidas pradėjusią rinkti P. Badosą, laimėdama 24 iš paskutinių 28 mačo taškų ir per 72 minutes iškovodama pergalę.

2024 m. amerikietė tarsi įjungė kitą pavarą, nes iki šių metų nė karto nebuvo peržengusi „Didžiojo kirčio“ turnyrų antrojo rato.

Emma Navarro's moment in the sun! ☀️



She comes from 5-1 down in the second set to defeat Badosa and reach her maiden Grand Slam semifinal! pic.twitter.com/YWfnW0ya2E