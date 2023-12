Įspūdinga Jono Valančiūno pergalė: lietuvis buvo tikras žvėris, o klubas sumetė kone pusantro šimto taškų

„Wizards“ pirmavo pirmajame kėlinyje ir antrojo pradžioje. Pirmojo kėlinio viduryje „Wizards“ turėjo net 15 taškų pranašumą.

Visgi įsibėgėjus antrajam kėliniui „Pelicans“ išsiveržė į priekį ir iniciatyvos varžovams daugiau neatidavė. Ketvirtojo kėlinio viduryje „Pelicans“ pirmavo rekordiniu 28 taškų skirtumu.

„Pelicans“ kovą dėl atšokusių kamuolių laimėjo 46:33, o prie to labiausiai prisidėjo būtent J. Valančiūnas.

J. Valančiūnas gavo daugiausiai žaidimo laiko iš visų „pelikanų“. Per 32,49 min. lietuvis pelnė 16 taškų, atkovojo net 18 kamuolių (pirmas rezultatas komandoje), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą ir keturis kartus prasižengė.

J. Valančiūno žaidimo epizodus rasite šios naujienos pradžioje esančiame lange.

Tai buvo šio sezono uteniškio atkovotų kamuolių rekordas.

J. Valančiūnas priartėjo prie visų laikų savo atkovotų kamuolių rekordo. 2020 m. vasario 28 d. mače lietuvis atkovojo net 25 kamuolius.

Pergalingame „Pelicans“ mače net 40 taškų pelnė Brandonas Ingramas. 27 taškus pridėjo Trey Murphy III, CJ McColummas pelnė 22, Naji Marshallas pridėjo 16.

Vašingtono klubui Kyle‘as Kuzma pelnė 27 taškus.

