Kelyje dėl taurės ir pusės milijono dolerių prizo – NBA lietuvių kova

Ankstų antradienio rytą Lietuvos laiku NBA vidurio sezono turnyro Vakarų ketvirtfinalyje Naujasis Orleanas susikaus su Sakramento ekipa.

Nugalėtojas pateks į turnyro pusfinalį, kuris vyks ketvirtadienį Las Vegase. Kitame Vakarų ketvirtfinalyje susitiks Los Andželo „Lakers“ ir Fynikso „Suns“.

Pergalė šiame pirmą kartą rengiamame vidurio sezono turnyre garantuotų ne tik trofėjų, bet ir 500 tūkst. dolerių prizą.

Sakramento klubas šio turnyro pirmame etape sužaidė 4/0 ir laimėjo Vakarų C grupę, o „Pelicans“ laimėjo Vakarų B grupę (3/1).

„Labai džiaugiuosi“, – po šeštadienio reguliariojo sezono pergalės prieš Denverio „Nuggets“ sakė „Kings“ aukštaūgis Domantas Sabonis. – „Bus smagu. Tai atkrintamosios rungtynės. Tokiose rungtynėse reikia atskleisti savo užsidegimą“.

Šį sezoną „Pelicans“ prieš „Kings“ žaidė du kartus ir abu sykius laimėjo. Praėjusį mėnesį Naujajame Orleane „Pelicans“ triuškinamai laimėjo rungtynes 36 taškų skirtumu (129:93), o vėliau pergalę įsirašė 5 taškais (117:112).

Sakramento klubas apšilo prieš ketvirtfinalio susitikimą, kai šeštadienį 123:117 palaužė čempionų titulą ginančius „Nuggets“ krepšininkus.

Abu lietuviai NBA sezone fiksuoja solidžius skaičius. J. Valančiūnas per 21 mačą vidutiniškai pelnė po 14 taškų, atkovojo po 9 kamuolius ir atliko po 2,4 rezultatyvaus perdavimo.

D. Sabonis su „Kings“ per 18 rungtynių fiksavo 18,6 taško, 11,8 atkovoto kamuolio ir 6,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Rungtynės antradienį prasidės 5 val. ryto, o jas tiesiogiai transliuos Go3 televizija.