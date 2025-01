Įsižeidęs Džokovičius po pergalės pasielgė neįprastai: „Atsiprašymo nesulaukiau. Bauskite mane, jei norite“

Po mačo buvo laukiama tradicinio nugalėtojo interviu korte, tačiau N.DŽokovičius, paėmęs mikrofoną į rankas, į klausimus neatsakinėjo, tik trumpai padėkojo fanams ir išėjo lauk.

Vėliau serbas paaiškino, kad nenorėjo kalbėti su „Nine“ kanalo atstovu. N.Džokovičius pareiškė, kad pyksta ant šio kanalo, kai vienas iš jo žurnalistų pasišaipė iš paties serbo ir jo sirgalių.

„Prieš porą dienų žymus „Nine“ kanalo žurnalistas pasišaipė iš manęs ir Serbijos sirgalių. Vėliau nei jis, nei „Nine“ nusprendė neatsiprašyti. Kadangi tai yra oficialus turnyro transliuotojas, aš nusprendžiau nebekalbėti su jo atstovais“, – sakė serbas.

