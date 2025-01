Svitolina apie savo kovingumą: „Kiekvienas ukrainietis turi kovotojo dvasią. Kovojame už tai, kas yra mūsų“

Po mačo ukrainietė buvo paklausta, iš kur semiasi tiek kovingumo. E.Svitolina WTA ture yra žinoma kaip viena iš tų žaidėjų, kurios niekada nepasiduoda.

„Kiekvienas ukrainietis turi kovotojo dvasią. Mes nuolat įvairiais būdais įrodome, kad esame nepalaužiami. Kaip žinote, dabar kovojame už tai, kas yra mūsų. Mums tai būtina. Kovingumas yra įaugęs į mūsų kraują. Kiekvieną dieną stengiamės padaryti viską, ką galime“, – sakė E.Svitolina.

Elina Svitolina spoke about where her resilience comes from after reaching Australian Open R16



“It comes from all the Ukrainians.. In so many levels we show resilience. We are fighting for what is ours… Fighting spirit is in our blood.” 💙💛



