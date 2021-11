Internautai lūžta iš juoko: įvartį šventęs Erlingas Haalandas sulaukė „Wolfsburg“ sirgalės akibrokšto

Pirmieji rungtynėse į priekį išsiveržė „Wolfsburg“, kai jau 2-ąją minutę Woutas Weghorstas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą - 1:0.

Svečiai 35-ąją minutę rezultatą išlygino, po Emres Cano realizuoto vienuolikos metrų baudinio - 1:1.

Donyellas Malenas 55-ąją minutę nuostabiu smūgiu iš tolimos distancijos persvėrė rezultatą „Borussia“ naudai 2:1.

Trečią įvartį 80-ąją minutę pelnė nuo atsarginių žaidėjų suolelio neseniai pakilęs E. Haalandas, kuris dar spėjo sunervinti ištikimą „Wolfsburg“ ekipos sirgalę.

This is why we love football😂😂❤ https://t.co/MlkOwL80Vd