„Ilgoji pertrauka“: išsiskiriantis R.Kurtinaičio mąstymas, L.Dončičiaus skundas ir M.Stonkaus pamaina

Laidoje kalbėta apie Lietuvos rinktinės draugiškus mačus, kitų nacionalinių komandų pasirodymus ir 16-mečių pasirodymą Europos čempionate. Rėmėjų dalyje – brangiausias visų laikų Panevėžio „Lietkabelio“ žaidėjas, „Ryto“ likęs klaustukas, Luko Lekavičiaus situacija, labiausiai erzinantys žmonės Lietuvos krepšinyje ir kodėl lietuviai žaidėjai išvyksta į užsienį.
NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA
00:00 – lietuvių viešnagė Latvijoje
21:05 – slovėnai ir L.Dončičiaus skundas
33:12 – prancūzų dvyliktukas
38:15 – rinktinių pasirengimas
45:57 – sidabriniai 16-mečiai
55:20 – kas pakeis M.Stonkų
Rėmėjų dalyje kalbėta šiomis temomis:
57:11 – „Ryto“ likęs klaustukas
1:03:50 – ko trūksta kitoms LKL ekipoms
1:07:54 – nesusipratimas su L.Lekavičiaus situacija
1:10:31 – kur Lietuvos rinktinė būtų Eurolygoje
1:12:06 – pranešimai prieš rinktinės mačus
1:33:35 – „Žalgirio“ fantasy sudėtis
1:18:48 – ar lietuviai netrukdo patekti į Eurolygos TOP8
1:21:32 – ar kalbame apie rungtynes, kurių nematėme
1:22:42 – darbo neradę LKL legionieriai
1:23:40 – URBO rinktinėje
1;24:38 – žala LKL keičiant platformą
1:27:25 – kas nukentėtų labiausiai pašalinus po žvaigždę
1:30:17 – kas labiausiai užknisantys žmonės Lietuvos krepšinyje
1:33:17 – krepšinio podkastų reitingas
1:35:48 – svajonių podkastai pagal temas
1:38:41 – kodėl lietuviai išvažiuoja į užsienį
1:42:19 – kokios krepšininkų manieros užknisa
1:44:28 – visų laikų geriausiai besiginantis lietuvis
1:46:42 – Australija Europos čempionate
1:48:08 – brangiausias visų laikų „Lietkabelio“ žaidėjas
1:51:00 – patarimai menedžeriui
1:54:37 – LKL pasirašymai 1,3 mln. eurų komandai
