TV3 naujienos > Sportas

„Ilgoji pertrauka“: išsiskiriantis R.Kurtinaičio mąstymas, L.Dončičiaus skundas ir M.Stonkaus pamaina

2025-08-18 12:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 12:38

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

0

Laidoje kalbėta apie Lietuvos rinktinės draugiškus mačus, kitų nacionalinių komandų pasirodymus ir 16-mečių pasirodymą Europos čempionate. Rėmėjų dalyje – brangiausias visų laikų Panevėžio „Lietkabelio“ žaidėjas, „Ryto“ likęs klaustukas, Luko Lekavičiaus situacija, labiausiai erzinantys žmonės Lietuvos krepšinyje ir kodėl lietuviai žaidėjai išvyksta į užsienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA

00:00 – lietuvių viešnagė Latvijoje

21:05 – slovėnai ir L.Dončičiaus skundas

33:12 – prancūzų dvyliktukas

38:15 – rinktinių pasirengimas

45:57 – sidabriniai 16-mečiai

55:20 – kas pakeis M.Stonkų

Rėmėjų dalyje kalbėta šiomis temomis:

57:11 – „Ryto“ likęs klaustukas

1:03:50 – ko trūksta kitoms LKL ekipoms

1:07:54 – nesusipratimas su L.Lekavičiaus situacija

1:10:31 – kur Lietuvos rinktinė būtų Eurolygoje

1:12:06 – pranešimai prieš rinktinės mačus

1:33:35 – „Žalgirio“ fantasy sudėtis

1:18:48 – ar lietuviai netrukdo patekti į Eurolygos TOP8

1:21:32 – ar kalbame apie rungtynes, kurių nematėme

1:22:42 – darbo neradę LKL legionieriai

1:23:40 – URBO rinktinėje

1;24:38 – žala LKL keičiant platformą

1:27:25 – kas nukentėtų labiausiai pašalinus po žvaigždę

1:30:17 – kas labiausiai užknisantys žmonės Lietuvos krepšinyje

1:33:17 – krepšinio podkastų reitingas

1:35:48 – svajonių podkastai pagal temas

1:38:41 – kodėl lietuviai išvažiuoja į užsienį

1:42:19 – kokios krepšininkų manieros užknisa

1:44:28 – visų laikų geriausiai besiginantis lietuvis

1:46:42 – Australija Europos čempionate

1:48:08 – brangiausias visų laikų „Lietkabelio“ žaidėjas

1:51:00 – patarimai menedžeriui

1:54:37 – LKL pasirašymai 1,3 mln. eurų komandai

