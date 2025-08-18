Avarinėje situacijoje atsidūrę ispanai pasikvietė du jaunuolius

20 metų 195 cm ūgio Lucasas Langarita ir 23 metų 185 cm ūgio Alvaro Cardenas prisijungė prie nacionalinės komandos.
L.Langarita praėjusiame sezone žais Ispanijos antroje lygoje, o A.Cardenas baigė studijas NCAA ir pasirašė sutartį su Valensijos „Valencia“.
Ispanų traumuotų žaidėjų sąraše yra keturios pavardės, o Alberto Abalde apskirtai negalės padėti rinktinei Europos čempionate.
