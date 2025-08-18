Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Avarinėje situacijoje atsidūrę ispanai pasikvietė du jaunuolius

2025-08-18 12:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 12:45

Ispanijos rinktinės vyriausiasis treneris Sergio Scariolo į treniruočių stovyklą pasikvietė du žaidėjus.

L.Langarita pakviestas į stovyklą (FIBA nuotr.)

Ispanijos rinktinės vyriausiasis treneris Sergio Scariolo į treniruočių stovyklą pasikvietė du žaidėjus.

0

20 metų 195 cm ūgio Lucasas Langarita ir 23 metų 185 cm ūgio Alvaro Cardenas prisijungė prie nacionalinės komandos.

L.Langarita praėjusiame sezone žais Ispanijos antroje lygoje, o A.Cardenas baigė studijas NCAA ir pasirašė sutartį su Valensijos „Valencia“.

Ispanų traumuotų žaidėjų sąraše yra keturios pavardės, o Alberto Abalde apskirtai negalės padėti rinktinei Europos čempionate.

