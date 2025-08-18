Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Omega“ išsaugojo gynėją ir pasikvietė Europos jaunimo vicečempioną

2025-08-18 12:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-18 12:50

Kauno rajono „Omega-Tauras“ paskelbė apie išsaugotą žaidėją ir pasikviestą naujoką.

A.Bancevičius keliasi į Kauno rajono klubą (FIBA nuotr.)

0

19 metų 189 cm ūgio Simas Šliogeris vilkės ekipos marškinėlius ketvirtus metus iš eilės. Praėjusiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone gynėjas per 17 minučių įmesdavo po 5 taškus, atkovodavo 2,9 kamuolio ir rinkdavo po 4 naudingumo balus.

Tuo tarpu 19 metų 203 cm ūgio Armandas Bancevičius atvyksta iš Vilkaviškio „Perlo Go“ gretų, kur žaidė 2023–2025 m. Puolėjas šią vasarą rungtyniavo 20-mečių rinktinėje, su kuria tapo Europos vicečempionu.

A.Bancevičius NKL per 22 minutes fiksavo 7,6 taško, 3,4 atšokusio kamuolio, 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir 6,7 naudingumo balo vidurkius.

