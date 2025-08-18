„Omega“ išsaugojo gynėją ir pasikvietė Europos jaunimo vicečempioną

19 metų 189 cm ūgio Simas Šliogeris vilkės ekipos marškinėlius ketvirtus metus iš eilės. Praėjusiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone gynėjas per 17 minučių įmesdavo po 5 taškus, atkovodavo 2,9 kamuolio ir rinkdavo po 4 naudingumo balus.
Tuo tarpu 19 metų 203 cm ūgio Armandas Bancevičius atvyksta iš Vilkaviškio „Perlo Go“ gretų, kur žaidė 2023–2025 m. Puolėjas šią vasarą rungtyniavo 20-mečių rinktinėje, su kuria tapo Europos vicečempionu.
A.Bancevičius NKL per 22 minutes fiksavo 7,6 taško, 3,4 atšokusio kamuolio, 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir 6,7 naudingumo balo vidurkius.
