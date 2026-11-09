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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ignatova surengė šou Kinijoje, tačiau net ir keturgubo šuolio neužteko auksui

2026-11-09 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-09 21:46
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Kinijoje vykusiame trečiajame 2026–2027 metų ISU dailiojo čiuožimo „Grand Prix“ serijos etape netrūko įspūdingų pasirodymų, sugrįžimų ir kovos dėl kelialapių į finalinį etapą. Moterų varžybose triumfavo japonė Mone Chiba, o po motinystės pertraukos ir sankcijų rusams sušvelninimo į aukščiausią lygį sugrįžusi Aleksandra Ignatova (buvusi Trusova) iškovojo sidabro medalį.

Aleksandra Ignatova | Scanpix nuotr.

Kinijoje vykusiame trečiajame 2026–2027 metų ISU dailiojo čiuožimo „Grand Prix“ serijos etape netrūko įspūdingų pasirodymų, sugrįžimų ir kovos dėl kelialapių į finalinį etapą. Moterų varžybose triumfavo japonė Mone Chiba, o po motinystės pertraukos ir sankcijų rusams sušvelninimo į aukščiausią lygį sugrįžusi Aleksandra Ignatova (buvusi Trusova) iškovojo sidabro medalį.

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Pasaulio vicečempionė M. Chiba moterų varžybose iškovojo trečią iš eilės ISU „Grand Prix“ serijos titulą. Japonė trumpąją programą pagal Džeimso Bondo filmų muziką atliko užtikrintai ir surinko 76,08 taško, o laisvojoje programoje, skambant Claude'o Debussy kūriniui „Clair de Lune“, pelnė 148,40 taško. Iš viso jos sąskaitoje – 224,48 taško.

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Dukart pasaulio čempionatų prizininkė artimiausią pasirodymą surengs gimtojoje Japonijoje. Iki šio sportininkė dar norėtų padidinti pasitikėjimą savimi.

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„Vis dar jaučiu, kad man reikia daugiau pasitikėjimo savimi ir psichologinės stiprybės, kad šios dvi programos taptų tikrai savos ir galėčiau jas atlikti visiškai užtikrintai. Iki NHK varžybų noriu kuo labiau sustiprinti psichologinį tvirtumą, kurio reikalauja šios programos“, – aiškino japonė.

Vis dėlto M. Chibai teko atlaikyti rimtą konkurenciją. Į „Grand Prix“ varžybas įspūdingai sugrįžusi A. Ignatova laisvojoje programoje atliko jai būdingą keturgubą Lutcą ir laimėjo šią rungtį. 2022 metų olimpinių žaidynių sidabro medalio laimėtoja iškovojo antrąją vietą, surinkusi 221,27 taško.

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2025 metais sūnaus susilaukusi A. Ignatova pasiekė istorinį rezultatą – tapo pirmąja vienetų varžybų čiuožėja, iškovojusia ISU „Grand Prix“ medalį po to, kai tapo motina.

Trečiąją vietą užėmė Pietų Korėjos atstovė Haein Lee. Ji atliko trigubą akselį, pakilo iš šeštosios pozicijos ir surinkusi 210,79 taško iškovojo pirmąjį karjeros „Grand Prix“ medalį.

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Vyrų varžybose pergalę šventė japonas Kao Miura. 2026 metų keturių žemynų čempionas nuo pat pradžių buvo lyderis ir iškovojo pirmąjį „Grand Prix“ serijos aukso medalį nuo 2023 metų. Jis surinko 293,25 taško – tai naujas asmeninis rekordas.

2021 metų pasaulio čempionai Anastasija Mišina ir Aleksandras Galliamovas į „Grand Prix“ seriją sugrįžo pergalingai. Pora laimėjo porų varžybas, artimiausius varžovus aplenkusi dešimčia taškų.

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Šokių ant ledo varžybose šeštąjį „Grand Prix“ serijos aukso medalį iškovojo Didžiosios Britanijos pora Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas. 2025 metų pasaulio čempionato bronzos medalininkai surinko 194,93 taško ir užsitikrino kelialapį į penktąjį savo karjeros „Grand Prix“ finalą. Britams tai buvo antrasis turnyras per dvi savaites – prieš atvykdami į Kiniją jie dalyvavo Kanados etape.

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„Labai didžiuojuosi tuo, ką pasiekėme per pastarąsias dvi savaites. Tikrai nelengva iš eilės dalyvauti dviejuose turnyruose be laisvų dienų, treniruočių tarp jų ir dar skristi į Kiniją“, – sakė L. Fear.

Antrąją vietą užėmė Sakartvelo pora Diana Davis ir Glebas Smolkinas (193,54 tšk.). Trečiąją vietą užėmė Ispanijos atstovai Olivia Smart ir Timas Dieckas. Iš viso ispanai surinko 178,30 taško.

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