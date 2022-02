Į „Lakers“ rikiuotę sugrįžęs LeBronas Jamesas vėl rinko žvėriškus skaičius

Po penkių praleistų rungtynių grįžęs L.Jamesas žaidė 40 minučių ir įsirašė trigubą dublį. Puolėjas pelnė 29 taškus, atkovojo 13 kamuolių ir atliko 10 perdavimų.

„Lakers“ komanda laimėjo panaikindama 21 taško deficitą, kurį turėjo antrajame kėlinyje. Tai didžiausias komandos atsitiesimas nuo 2015 metų Denveryje.

Nugalėtojams dar Malikas Monkas surinko 29 taškus, Anthony Davisas 28 taškus ir 17 atkovotų kamuolių, o tuo tarpu Russellas Westbrookas pataikė tik vieną metimą iš 10.

RJ BARRETT FOR THE TIE!



He has a career-high 36 points as the Knicks and Lakers head to overtime tied at 111.



🎥 @NBApic.twitter.com/QUqPRvMuXe

