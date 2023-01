Į Kauną atvykstantis naujasis „Žalgirio“ aukštaūgis: „Tikiuosi laimėsime keletą titulų“

Prieš atvykdamas puolėjas pasidalino žinute, skirta fanams.

„Esu laimingas galėdamas prisijungti prie komandos. Girdėjau, kad Kaunas yra puikus miestas. Šiek tiek šaltas klimatas, tačiau labai gražus miestas. Klubas taip pat stiprus ir kovoja dėl vietos atkrintamosiose varžybose Eurolygoje.

Tikiuosi, kad kartu galime įgyvendinti tikslus ir laimėti keletą trofėjų. Greitai pasimatysime“, – kalbėjo A.Polonara.

Ciao, @ilpupazzo33! 🇮🇹



Zalgiris' newcomer says hello to all the green-and-white fans. See you soon! 👋 pic.twitter.com/ijkbbfxSwp