Į atlapus kibę NBA krepšininkai – suspenduoti

Jutos „Jazz“ gynėjas Krisas Dunnas ir Hiustono „Rockets“ puolėjas Jabaris Smithas nubaustas dviejų rungtynių suspendavimu. K. Dunnas dėl pradėtų muštynių, o J.Smithas – dėl dalyvavimo jose.

Tai pirmas kartas jų karjeroje, kai jie yra suspenduojami.

Jabari Smith Jr and Kris Dunn go at it. pic.twitter.com/pHD4ZaGxsB