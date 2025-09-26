Harry Kaneʼo dublis padovanojo „Bayern“ pergalę prieš „Werder“

Luisas Diazas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Bayern“ į priekį 1:0. Harry Kane‘as pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.
H. Kane‘as sužaidus kiek daugiau nei valandą antrą kartą nuginklavo vartininką šiame susitikime ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.Anglas tapo žaidėju, greičiausiai pasiekusiu 100 įvarčių klube, besivaržančiame vienoje iš penkių geriausių Europos lygų.
Konradas Laimeras rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį, o „Bayern“ iškovojo užtikrintą pergalę rezultatu 4:0.
„Bayern“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs 15 taškų ir užtikrintai rikiuojasi pirmoje „Bundesliga“ čempionato turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Werder“ su 4 taškais žengia keturioliktas.
