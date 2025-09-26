Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Harry Kaneʼo dublis padovanojo „Bayern“ pergalę prieš „Werder“

2025-09-26 23:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-26 23:24

Miuncheno „Bayern“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse namuose 4:0 sutriuškino Brėmeno „Werder“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Miuncheno „Bayern“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse namuose 4:0 sutriuškino Brėmeno „Werder“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Luisas Diazas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Bayern“ į priekį 1:0. Harry Kane‘as pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

H. Kane‘as sužaidus kiek daugiau nei valandą antrą kartą nuginklavo vartininką šiame susitikime ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.Anglas tapo žaidėju, greičiausiai pasiekusiu 100 įvarčių klube, besivaržančiame vienoje iš penkių geriausių Europos lygų.

REKLAMA
REKLAMA

Konradas Laimeras rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį, o „Bayern“ iškovojo užtikrintą pergalę rezultatu 4:0.

„Bayern“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkęs 15 taškų ir užtikrintai rikiuojasi pirmoje „Bundesliga“ čempionato turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Werder“ su 4 taškais žengia keturioliktas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų