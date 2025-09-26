Rusė Anna Blinkova apie pilietybės klausimą kalbėjo mįslingai, o latvių tenisininkėms Pekine nepavyko pratęsti pasirodymų

Neutrali atletė Anna Blinkova Pekine liko be pergalių – ji jau pirmajame rate 2:6, 2:6 neturėjo didesnių vilčių prieš čekę Barborą Krejčikovą (WTA-71).
A. Blinkova neseniai davė interviu žymiam žurnalistui Benui Rothenbergui ir atskleidė, kad bendrauja 7 kalbomis: „Mano gimtoji kalba yra rusų. Taip pat laisvai galiu susikalbėti angliškai, prancūziškai ir slovakiškai. Mano ispanų ir italų kalbų lygis – vidutiniškas, galiu šiomis kalbomis palaikyti pokalbį paprastomis temomis. Taip pat šiuo metu mokausi kinų kalbos ir galiu bendrauti bazinėmis frazėmis“.
A. Blinkova jau kurį laiką gyvena Prancūzijoje, o jos komandoje – pilna prancūzų. Rusė pažymėjo, kad kiekvieną dieną kalba prancūziškai, o paklausta, ar nesvarstė keisti pilietybės, atsakė mįslingai.
„Tai konfidenciali informacija“, – pareiškė A. Blinkova.
Graikė Maria Sakkari (WTA-56) turnyro starte 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 išgyveno pusketvirtos valandos maratoną prieš amerikietę Ashlyn Krueger (WTA-45), bet antrajame rate nebeturėjo jėgų pasipriešinti kanadietei Leylah Fernandez (WTA-25) – 2:6, 0:6. Beje, tai buvo pirmas kartas per 4 tarpusavio mačus, kai kanadietei pavyko įveikti graikę.
Dažnai traumų kamuojama kanadietė Bianca Andreescu (WTA-181) sugrįžo po 2 mėnesių pertraukos ir pirmajame rate 4:6, 6:7 (4:7) pralaimėjo vengrei Annai Bondar (WTA-96). Buvusi 4-oji pasaulio raketė B. Andreescu pratęsime pirmavo 4:3, bet tada pralaimėjo 2 iš eilės taškus savo padavimų metu ir nebeatsitiesė.
Olimpinė vicečempionė kroatė Donna Vekič (WTA-69) 2:6, 4:6 nusileido ispanei Cristinai Bucsai (WTA-67), titulą ginanti amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) 6:4, 6:0 eliminavo Kamillą Rachimovą, o Vokietijos atstovė Eva Lys (WTA-66) 6:3, 4:6, 7:5 nutraukė Gvadalacharos (Meksika) turnyro čempionės amerikietės Ivos Jovič (WTA-37) pergalių seriją, nors trečiajame sete buvo atsilikusi 3:5.
Pavargti teko Kazachstano atstovei Elenai Rybakinai (WTA-10). Ji tik po pustrečios valandos kovos 7:5, 4:6, 6:3 palaužė amerikietės Caty McNally (WTA-90) pasipriešinimą.
Ispanė Paula Badosa (WTA-18) 6:3, 7:6 (7:2) nugalėjo kroatę Antonią Ružič (WTA-80), latvė Anastasija Sevastova (WTA-221) 1:6, 3:6 neprilygo italei Jasminei Paolini (WTA-8), pirmą mačą po „US Open“ finalo žaidusi amerikietė Amanda Anisimova (WTA-4) 6:1, 6:3 nugalėjo britę Katie Boulter (WTA-54), o latvė Jelena Ostapenko (WTA-24) netikėtai 3:6, 2:6 nusileido australei Priscillai Hon (WTA-108). J. Ostapenko pirmavo 3:0, bet tada pralaimėjo net 9 geimus iš eilės ir varžovės nebepavijo.
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 8,964 mln. JAV dolerių.
