„Glory 104“: Levi Rigtersas keliu nugalėjo Rusijos kovotoją ir pateko į sunkiasvorių turnyro finalą

RIGTERS PUTS NASIPOV TO SLEEP!— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) October 11, 2025
Watch Levi Rigters fight in the tournament finals on the #GLORY104 Main Card, streaming LIVE on DAZN PPV now! #GLORY104 | LIVE NOW | @DAZN_Sport pic.twitter.com/XVeu66BN9f
L. Rigtersas dar šį vakarą pasirodys ir antrą kartą, kai finale susitiks su Sofianu Laidouni (41-5-1, 20 nokautų), kuris teisėjų sprendimu nugalėjo Nabilą Khachabą (30-7-1, 4 nokautai)
Sofian Laidouni shuts down The Tank!
He faces Rigters in the Tournament Finals. #GLORY104 | LIVE NOW | @dazn_sport pic.twitter.com/DWDCWPGiwpREKLAMA— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) October 11, 2025
L. Rigtersas dar 2024 m. gruodį kovojo su ilgamečiu „Glory“ sunkiasvorių čempionu Rico Verhoevenu ir pralaimėjo jam teisėjų sprendimu. Visgi dabar jis siekia sulaukti progos revanšui, o tam jam reikia laimėti „Last Heavyweight Standing“ turnyrą.
Pirmojo „Last Heavyweight Standing“ turnyro pusfinalyje kovojo Milošas Cvjeticaninas (15-4, 9 nokautai), kuris teisėjų sprendimu nugalėjo Aliną Nechitą (18-3, 7 nokautai), o antrajame pusfinalyje Rade'as Opačičius (23-7, 17 nokautų) nugalėjo Mike'ą Keną (9-2, 7 nokautai). Pirmojo turnyro pusfinalių nugalėtojai šį vakarą kovos finale, o abiejų turnyrų finalų nugalėtojai susitiks tarpusavyje ateities turnyre.
Primename, kad pagrindinėje „Glory 104“ turnyre kovoje dėl laisvojo pussunkio svorio kategorijos čempiono titulo kovos Tarikas Khbabezas (52-12-1, 28 nokautai) ir Bahramas Rajabzadehas (72-5, 64 nokautai).
„Glory 104“ turnyro tiesioginę transliaciją galite stebėti „Go3“ televizijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!