Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

„Glory 104“: Levi Rigtersas keliu nugalėjo Rusijos kovotoją ir pateko į sunkiasvorių turnyro finalą

2025-10-11 22:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 22:17

Dar vieną įspūdingą pergalę „Glory“ organizacijoje iškovojo olandas Levi Rigtersas (21-3, 11 nokautų), kuris antrojo „Last Heavyweight Standing“ turnyro pusfinalyje trečiajame raunde keliu nokautavo rusą Asadulla Nasipovą (12-3, 5 nokautai).

Levi Rigtersas | Organizatorių nuotr.

Dar vieną įspūdingą pergalę „Glory“ organizacijoje iškovojo olandas Levi Rigtersas (21-3, 11 nokautų), kuris antrojo „Last Heavyweight Standing“ turnyro pusfinalyje trečiajame raunde keliu nokautavo rusą Asadulla Nasipovą (12-3, 5 nokautai).

REKLAMA
0

L. Rigtersas dar šį vakarą pasirodys ir antrą kartą, kai finale susitiks su Sofianu Laidouni (41-5-1, 20 nokautų), kuris teisėjų sprendimu nugalėjo Nabilą Khachabą (30-7-1, 4 nokautai)

REKLAMA
REKLAMA

L. Rigtersas dar 2024 m. gruodį kovojo su ilgamečiu „Glory“ sunkiasvorių čempionu Rico Verhoevenu ir pralaimėjo jam teisėjų sprendimu. Visgi dabar jis siekia sulaukti progos revanšui, o tam jam reikia laimėti „Last Heavyweight Standing“ turnyrą.

Pirmojo „Last Heavyweight Standing“ turnyro pusfinalyje kovojo Milošas Cvjeticaninas (15-4, 9 nokautai), kuris teisėjų sprendimu nugalėjo Aliną Nechitą (18-3, 7 nokautai), o antrajame pusfinalyje Rade'as Opačičius (23-7, 17 nokautų) nugalėjo Mike'ą Keną (9-2, 7 nokautai). Pirmojo turnyro pusfinalių nugalėtojai šį vakarą kovos finale, o abiejų turnyrų finalų nugalėtojai susitiks tarpusavyje ateities turnyre.

Primename, kad pagrindinėje „Glory 104“ turnyre kovoje dėl laisvojo pussunkio svorio kategorijos čempiono titulo kovos Tarikas Khbabezas (52-12-1, 28 nokautai) ir Bahramas Rajabzadehas (72-5, 64 nokautai).

„Glory 104“ turnyro tiesioginę transliaciją galite stebėti „Go3“ televizijoje.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų