„Glory 102“ turnyre Tokijuje – įspūdingos pergalės nokautais

„Glory“ lentelės pusėje Denisas Wosikas (41-9-1, 9 okautai) nuosekliai spaudė Tailando veteraną Suareką (107-41-11, 39 nokautai) ir pasiekė pergalę vieningu teisėjų sprendimu. Tuo metu turnyro naujokas Achrafas Aasila (54-13, 13 nokautų) dvikovos metu Lounį Saingą (19-5-1, 12 nokautų) pasiuntė ant žemės nepriekaištingu smūgiu ir galiausiai triumfavo teisėjų sprendimu.

SPINNING BACK KICK straight to the liver from Achraf Aasila! 😳#GLORY102 | LIVE NOW | Tokyo, Japan | @RISE_2003 pic.twitter.com/JBi3KzvK24 REKLAMA REKLAMA August 2, 2025

„Rise“ lentelės pusėje japonas Yutaro Asahi (18-10, 5 nokautai) galingu smūgiu nokautavo ispaną Eduardą Cataliną (17-4-1, 7 nokautai), po kurio varžovas veidu krito į ringo grindinį.

REKLAMA

Vienas ryškiausių Japonijos talentų Yura Kono (16-1, 8 nokautai) pirmame raunde sustabdė kiną Dexiangą Kongą (35-11, 25 nokautai).

Vakaro pagrindinėje kovoje Shiro Matsumoto (54-17-4, 18 nokautų) užtikrintai apgynė „Rise“ superlengviausio svorio čempiono titulą, visiškai dominavęs prieš iššūkį metusį Masahį Kumurą (24-8, 12 nokautų).

REKLAMA

REKLAMA

THE OVERHAND LANDS from Shiro! Third knockdown of the fight for the Champion!#GLORY102 | LIVE NOW | Tokyo, Japan | @RISE_2003 pic.twitter.com/GOSd96PAwt — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) August 2, 2025

Vienoje laukiamiausių vakaro kovų australas Chaddas Collinsas (65-18-2, 32 nokautai) po labai artimos kovos skirtingu teisėjų sprendimu nugalėjo Kentą Haraguchį (27-6-1, 14 nokautų).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

What a fight! After surviving a first-round knockdown, Chadd Collins rallies over five hard-fought rounds to successfully defend his RISE Super Lightweight title against Kento Haraguchi.#RISE_WS pic.twitter.com/ir12HJvr5k — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) August 2, 2025

Kitose vakaro kovose kylanti Japonijos žvaigždė Ryujinas Nasukawa (15-2, 7 nokautai) po atkaklios kovos vieningu teisėjų sprendimu įveikė Jiną Mandokoro (21-13, 7 nokautai), o Taiju Shiratoris (32-11-1, 13 nokautų) pirmajame raunde vos per 1 minutę ir 53 sekundes nokautavo Didžiosios Britanijos veteraną Andy Turlandą (21-8, 8 nokautai).

REKLAMA

„GLORY 102 x RISE: Last Featherweight Standing“ turnyro rezultatai

Shiro Matsumoto (54-17-4, 18 nokautų) nugalėjo Masahį Kumurą (24-8, 12 nokautų) vieningu teisėjų sprendimu.

Chaddas Collinsas (65-18-2, 32 nokautai) nugalėjo Kentą Haraguchį (27-6-1, 14 nokautų) skirtingu teisėjų sprendimu.

Ryujinas Nasukawa (15-2, 7 nokautai) nugalėjo Jiną Mandokoro (21-13, 7 nokautai) vieningu teisėjų sprendimu.

REKLAMA

Taiju Shiratoris (32-11-1, 13 nokautų) nugalėjo Andy Turlandą (21-8, 8 nokautai) nokautu, 1 raundas, 1:53.

Denisas Wosikas (41-9-1, 9 nokautai) nugalėjo Suareką (107-41-11, 39 nokautai) vieningu teisėjų sprendimu.

Yutaro Asahi (18-10, 5 nokautai) nugalėjo Eduardą Cataliną (17-4-1, 7 nokautai) nokautu, 3 raundas, 2:28.

Achrafas Aasila (54-13, 13 nokautų) nugalėjo Lounį Saingą (19-5-1, 12 nokautų) vieningu teisėjų sprendimu.

Yura Kono (16-1, 8 KO) nugalėjo Dexiangą Kongą (35-11, 25 nokautai) nokautu, 1 raundas, 1:33.