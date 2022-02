Geriausiems metų kiokušin karatė meistrams pripažinimas – už išskirtinius nuopelnus

Pagal LKKF patvirtintus nuostatus į metų geriausiojo titulą pretenduoja visi Lietuvos čempionai ir Europos čempionatuose prizininkais tapę sportininkai.

Tokiais laimėjimais 2021 metais galėjo pasigirti 10 moterų ir 9 vyrai.

Per metus – nė vieno pralaimėjimo

Tarp kiokušin karatė kovotojų tarp lietuvių pernai neprilygstamas buvo E. Gužauskas (Žemaitijos reg. „Shodan“, treneris – Lukas Kubilius / Naujosios Akmenės „Energija“; treneris – Vladimiras Silvaško), laimėjęs visus 3 turnyrus kuriuose dalyvavo – Lietuvos čempionatą, Europos čempionatą pagal svorio kategorijas ir Europos pilno kontakto absoliučios svorio kategorijos čempionatą.

„Praėjusieji metai buvo tikrai geri, nes nebuvo nė vienos pralaimėtos kovos, – sakė metų kovotojas. – Antras dalykas, kuris džiugino, buvo tai, kad, pavyzdžiui, Sakartvele pavyko laikytis taktikos, kuri man nėra būdinga, atlikti daugiau smūgių. Smagu, kad pavyko prisiversti tai daryti, nes kartais dirbi, dirbi, ruošiesi, o ant tatamio kovos įkarštyje vis tiek pradedi daryti ne tai, ką planavai, o tai, ką visą gyvenimą buvai įpratęs.“

Po tokių sėkmingų metų E. Gužauskas, be abejo, gali norėti tik tęsti pergalingą žygį.

„Šeštadienį Kėdainiuose laukia Lietuvos čempionatas, reikia ten laimėti, – sakė sportininkas. – Jei pavyks, važiuoti į Europos čempionatą, o vėliau lauks pasaulio čempionatas. Pastarasis turnyras ir bus tai, dėl ko visur dalyvauji ir kam ruošiesi. Tikiuosi, kad pavyks gerai pasirodyti ir Europos, ir pasaulio čempionatuose.“

Antrąją vietą tarp vyrų užėmė Paulius Žimantas („Energija“; treneris – V. Silvaško), absoliučios svorio kategorijos čempionate pasiekęs finalą, tačiau jame nusileidęs būtent E. Gužauskui.

Trečias buvo Edgardas Sečinskis (Vilniaus „Saulės ženklas“, treneris – Paulius Klapatauskas), nugalėjęs Lietuvos ir Europos čempionatuose pagal svorio kategorijas, bet neįveikęs absoliučios svorio kategorijos pusfinalio barjero.

Toliau išsirikiavo dar du „Saulės ženklo“ auklėtiniai – Lietuvos ir Europos vicečempionas Orestas Abazorius bei Lietuvos vicečempionas ir Europos čempionato trečiosios vietos laimėtojas Juras Sokolovas. Be jų, į metų geriausiojo titulą pretendavo Lietuvos čempionais tapę Domas Sutkus, Kęstutis Radvila, Romualdas Auga (visi – Kauno „Rifas“, treneris – Ričardas Poška) ir Matas Jonauskas („Shodan“, treneris – Aivaras Baltmiškis).

Pareigūnai linkėjo sėkmės

Tarp moterų nugalėtoja tapo Airijoje gyvenanti Aneta Meškauskienė (Anykščių „Takas“, treneris – Eugenijus Šilaika), vienintelė pelniusi įskaitinius taškus visuose turnyruose. Sportininkė tapo Lietuvos čempione, o abiejuose Europos čempionatuose – vicečempione.

„2021 buvo labai aktyvūs. Nepaisant to, kad visame pasaulyje buvo su pandemija susiję ribojimai, sporto renginiai vyko pagal planą. Tad nei renginių, nei sportinių kelionių praeitais metais netrūko, – sakė geriausia kovotoja. – Net policijos ekipažas, budintis prie Dublino oro uosto ir tikrinantis kelionių priežastis, mane jau atpažindavo. Tik paklausdavo, ar į stovyklą, ar į varžybas keliauju? Jei į varžybas, palinkėdavo sėkmės. LKKF mums suteikė visas galimybes tinkamai pasirengti čempionatams, dalyvauti stovyklose, šia galimybe aš ir pasinaudojau. Nors nebuvo lengva! Reikėjo daug dirbti savarankiškai, rasti motyvacijos, sportuojant vienai, tikrai daug sunkiau. Džiugina, kad turiu labai palaikančią aplinką: vyras įrengė nuosavą sporto salę namie, visa šeima ir draugai palaiko, džiaugiasi pergalėmis. Treniruočių partneriai dukart per savaitę atvyksta sportuoti kartu ir su treneriu Lietuvoje palaikome nuolatinį ryšį. Tikiuosi, kad ir 2022 metais viskas vyks sklandžiai ir be traumų. Jau šį savaitgalį vyks Lietuvos čempionatas, rugsėjį – pasaulio, darteks nemažai paprakaituoti!“

Antra buvo Diana Mačiūtė (Klaipėdos „Okinava“, treneris – R. Poška), tapusi katos asmeninės rungties Lietuvos ir Europos čempione bei komandinės katos rungtyje laimėjusi Europos čempionato sidabrą.

Trečioji vieta atiteko Rūtai Brazdžionytei („Saulės ženklas“, treneris – P. Klapatauskas), kuri tvirtai nugalėjo Europos čempionate pagal svorio kategorijas, bet nedalyvavo kitose varžybose.

Už šios kovotojos nugaros liko Lietuvos čempione ir Europos vicečempione tapusi Brigita Svinkūnaitė („Rifas“, treneris – R. Poška), Lietuvos čempionė ir Europos čempionato trečiosios vietos laimėtoja Brigita Gustaitytė (Vilniaus „Budora“, treneris – Donatas Imbras). Toliau išsirikiavo katos rungtyje Lietuvos čempionėmis ir Europos vicečempionėmis tapusios Rima Lisinskaitė bei Rūta Vaicekauskaitė (abi –„Okinava“, trenerė – D. Mačiūtė), Lietuvos ir Europos katos vicečempionė Raminta Makackaitė (Marijampolės „Tornadas“, treneris – Valius Rudys) bei dvi Lietuvos čempionės – Evelina Bidžanova (Vilniaus „Atemi“, treneris – Andrius Šipaila) ir Vaiva Kairaitytė („Saulės ženklas“, treneris – P. Klapatauskas).

Atsidavimas lemia rezultatus

Metų treneriu pripažintas E. Gužausko ir P. Žimanto treneris V. Silvaško.

„Smagu, kad sportininkų nepaveikė pandemija, vyrai rimtai sportavo, į savo veiklą žiūri sąžiningai,–kalbėjo V. Silvaško. – Jie jau ragavę aukšto lygio varžybų, žino, kad norint laimėti, reikia rimtai ruoštis. Buvo atsidavę savo veiklai, todėl tokie ir rezultatai.“

Paklaustas apie 2022-ųjų planus, treneris tikėjosi, kad auklėtiniai ir toliau bus tokie pat susitelkę darbui.

„Lietuvoje tarp sunkiasvorių konkurencija yra tarp jų dviejų, įdomu, kaip viskas susiklostys Lietuvos čempionate, – kalbėjo V. Silvaško. – Šiemet laukia daug aukšto lygio varžybų, visi nusiteikę neblogai ir sąžiningai joms ruošiamės.“

Taip pat išskirti treneriai, parengę daugiausiai sportininkų Lietuvos rinktinei. Šioje kategorijoje geriausi buvo P. Klapatauskas (7 sportininkai) ir R. Poška (6).

Renginiai – ir arenose, ir virtualioje erdvėje

Pati LKKF 2021-uosius vertina kaip sėkmingus. Federacija gali pasidžiaugti ne tik aukščiau išvardintais puikiais sportininkų rezultatais, bet ir pratęsta tradicija organizuoti didelius renginius tiek arenose, tiek virtualioje erdvėje.

Pasak LKKF prezidento Romo Vitkausko, federacija itin didžiuojasi surengtomis pirmosiomis nuotolinėmis Pasaulio taurės klubų varžybomis. Jose dalyvavo per tūkstantį sportininkų iš 26 šalyse veikiančių 112 klubų.

„Tai yra geroji patirtis, kurią sukaupėme per pandemiją ir sėkmingai naudojome pastaraisiais metais bei naudosime ateityje, – sakė R. Vitkauskas. – 2021-aisiais kiti svarbiausi įvykiai federacijai buvo Lietuvos čempionatas, Europos čempionatas pagal svorio kategorijas Sakartvele, Europos jaunučių ir jaunimo čempionatas Rumunijoje, atrankos į Pasaulio čempionatą varžybos ir Europos pilno kontakto karatė absoliučios svorio kategorijos čempionatas Kėdainiuose.“

Karatė gerbėjams artimiausia proga pamatyti geriausius Lietuvos sportininkus bus jau šeštadienį, kai Kėdainių arenoje bus surengtas 2022 metų Lietuvos čempionatas. Jame čempionais tapę sportininkai pelnys teisę atstovauti Lietuvai Europos čempionate, kuris balandžio pradžioje vyks Lenkijoje.