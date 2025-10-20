Kalendorius
Formulė 1

George'as Russellas nori pokyčių „Formulėje 1“: „Padangos visai nebedyla, todėl lenktynės tokios nuobodžios“

2025-10-20 21:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 21:38

Sekmadienį Ostine (JAV) baigėsi 19-asis šio sezono „Formulės 1“ etapas.

George'as Russellas | „Stop“ kadras



0

Nesėkmingos šios lenktynėse buvo „Mercedes“ komandai. Italą Kimi Antonelli kliudė vėliau 5 starto pozicijų baudą kitam etapui užsidirbęs Carlosas Sainzas („Williams“), o britas George‘as Russellas po starto iš 4-os vietos nukrito į 6-ą ir per visus likusius ratus savo pozicijos nepagerino. G. Russellas pripažino, kad yra nusivylęs dabartine „Formule 1“.

„Formulė 1“ tapo lenktynėmis iki pirmo posūkio. Vėliau niekas nebevyksta. Padangos visai nebedyla. Greičiausią ir lėčiausią bolidą viename rate skiria 0.3 sek. Įprastai reikia būti bent 0.5 sek. greitesniam, jei nori aplenkti varžovą.

Jei Ostine po pirmo posūkio būčiau pakilęs į 3-ią vietą, tai po lenktynių būčiau lipęs ant podiumo. Kadangi po pirmo posūkio buvau 6-as, tai 6-as ir finišavau.

Esmė tame, kad padangos beveik nebedyla. Bet kurioje trasoje reikia turėti bent 0.5 sek. pranašumą rate, kad aplenktum varžovą. To nebėra, todėl ir lenkimų nebematote. Aš jau iš viso neprisimenu lenktynių, kur reikėjo 2 sustojimų taktikos“, – sakė G. Russellas.

Tiesa, britas dėl šios situacijos nepuolė kaltinti „Pirelli“.

„Pirelli“ ir taip sunku. Jei padangos dils per stipriai, tada pilotai bus priversti jas taupyti ir fanai skųsis, kad pilotai neparodo viso savo greičio. Jei padangos nedils, tada lenktynės irgi bus nuobodžios. Reikia kažkaip surasti tą „aukso vidurį“ – reikia padangų, su kuriomis galėtum spausti maksimaliai, bet kurios po tam tikro laiko visai sudiltų. Reikėtų tokių padangų, su kuriomis gali spausti maksimaliai 15 ratų, o tada jų sukibimas drastiškai suprastėtų. Tada vėl matytume 2-3 sustojimų lenktynes. Idealiu atveju minkšta padanga turėtų atlaikyti 12 ratų maksimaliu tempu, vidutinė – 15, o kieta – 20. Aš suprantu, kad „Pirelli“ daro geriausia, ką gali. Dabartinės padangos tikrai labai geros, bet jos gadina lenktynes“, – teigė G. Russellas.

