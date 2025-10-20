Hansi Flickas papasakojo apie darbą „Barcelonoje“: kaip Katalonijos klubas pakeitė jo gyvenimą ir futbolo filosofiją

Vokiečių treneris, kuris prie Katalonijos milžino vairo stojo 2024 metų vasarą, pripažino, jog šis etapas tapo lemtingu jo karjerai.
„Barcelona sugebėjo mane visiškai pakeisti, – atviravo H. Flickas „beIN Sports“. – Aš iš tiesų myliu šį klubą, šį miestą ir jo žmones. Gyvenu dėl „Barcos“.
Treneris neslėpė, kad būtent „Camp Nou“ atmosfera ir kasdienis gyvenimas Barselonoje padeda jam išgyventi naują emocinį etapą.
„Turiu pasakyti, kad dabar esu kitoks žmogus – turiu daugiau emocijų, daugiau šilumos viduje. Kai atvykau, maniau, kad pažįstu futbolą. Bet šis klubas – tai kažkas kita. Čia ne tik futbolas, čia kasdienybė, kuri tave įtraukia.“
H. Flickas taip pat pabrėžė, jog „Barcelona“ kultūra jį išmokė visai kitokio požiūrio į žaidimą ir komandą.
„Tai, ką čia patyriau, pakeitė mano filosofiją. Dabar be žodžių galiu pasakyti, kodėl šis klubas vadinamas daugiau nei klubu. Tiesiog žiūrėdamas į „La Masia“ vaikus, į trenerius, į kiekvieną žmogų aikštėje, supranti, kad „Barcelona“ yra bendruomenė, o ne tik 11 žmonių aikštėje.“
„Barcelona“ šiuo metu ruošiasi savaitgalio „El Clasico“ akistatai su Madrido „Real“.
