TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Hansi Flickas papasakojo apie darbą „Barcelonoje“: kaip Katalonijos klubas pakeitė jo gyvenimą ir futbolo filosofiją

2025-10-20 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 21:32

Hansi Flickas prabilo apie asmeninį ir profesinį pokytį, kurį jam atnešė darbas „Barcelonos“ klube.

Hansi Flickas | Scanpix nuotr.

Hansi Flickas prabilo apie asmeninį ir profesinį pokytį, kurį jam atnešė darbas „Barcelonos" klube.

0

Vokiečių treneris, kuris prie Katalonijos milžino vairo stojo 2024 metų vasarą, pripažino, jog šis etapas tapo lemtingu jo karjerai.

„Barcelona sugebėjo mane visiškai pakeisti, – atviravo H. Flickas „beIN Sports“. – Aš iš tiesų myliu šį klubą, šį miestą ir jo žmones. Gyvenu dėl „Barcos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Treneris neslėpė, kad būtent „Camp Nou“ atmosfera ir kasdienis gyvenimas Barselonoje padeda jam išgyventi naują emocinį etapą.

„Turiu pasakyti, kad dabar esu kitoks žmogus – turiu daugiau emocijų, daugiau šilumos viduje. Kai atvykau, maniau, kad pažįstu futbolą. Bet šis klubas – tai kažkas kita. Čia ne tik futbolas, čia kasdienybė, kuri tave įtraukia.“

H. Flickas taip pat pabrėžė, jog „Barcelona“ kultūra jį išmokė visai kitokio požiūrio į žaidimą ir komandą.

„Tai, ką čia patyriau, pakeitė mano filosofiją. Dabar be žodžių galiu pasakyti, kodėl šis klubas vadinamas daugiau nei klubu. Tiesiog žiūrėdamas į „La Masia“ vaikus, į trenerius, į kiekvieną žmogų aikštėje, supranti, kad „Barcelona“ yra bendruomenė, o ne tik 11 žmonių aikštėje.“

„Barcelona“ šiuo metu ruošiasi savaitgalio „El Clasico“ akistatai su Madrido „Real“.

