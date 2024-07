Generalinė repeticija prieš žaidynes: Palangoje žibėjo abu broliai Aleknos

Kaip ir tikėtasi, varžybose dominavo pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Jis geriausiu – penktu – mėginimu diską nusviedė 69,93 metro. Apskritai, visa Mykolo serija buvo solidi, lietuvis 69 m ribą įveikė ir dviem ankstesniais metimais (69,07 ir 69,35).

Looks like 69.93m and a great series for Mykolas Alekna in his last tune-up competition before his Olympic debut.



Not a bad way to celebrate his world record getting ratified this morning. pic.twitter.com/7xP8ZsSTpQ