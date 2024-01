Gasolių era baigėsi – apie karjeros pabaigą oficialiai pranešė ir antras brolis

39-erių vidurio puolėjas pranešė, kad galutinai atsisveikina su profesionalų krepšiniu. Tai jis pristatė Barselonoje vykusiame renginyje.

„Atėjo laikas pasitraukti. Dalis manęs jau buvo apsisprendusi, o dalis tam nepritaria. Tai buvo sunkus procesas. Dalis manęs vis dar sako „galiu žaisti“, bet, deja, ne. Žiūriu į tai kaip į natūralų žingsnį. Jau pernai man buvo sunku baigti sezoną, mano kūnas buvo ties riba. Lapkritį galutinai priėmiau šį sprendimą“, – sakė M. Gasolis.

Jis lieka Žironos komandos prezidentu ir ners į užkulisinę krepšinio veiklą giliau.

„Neskubu apsispręsti, ką veiksiu dabar. Noriu skirti laiko šeimai ir toliau vadovauti klubui“, – teigė jis.

