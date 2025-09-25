Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Galingai žaidęs A.Blakeney vedė „Hapoel“ į pergalę

2025-09-25 23:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 23:07

Izraelio lygos taurės ketvirtfinalyje Tel Avivo „Hapoel“ ekipa 98:86 (30:25, 26:24, 21:20, 21:17) nugalėjo Beer Ševos „Hapoel“ krepšininkus.

A.Blakeney buvo itin rezultatyvus

Izraelio lygos taurės ketvirtfinalyje Tel Avivo „Hapoel“ ekipa 98:86 (30:25, 26:24, 21:20, 21:17) nugalėjo Beer Ševos „Hapoel“ krepšininkus.

REKLAMA
0

Nugalėtojams Antonio Blakeney pelnė 34 taškus (5/8 trit.), Vasilije Micičius pridėjo 18 (5 rez. per.), Johnathanas Motley – 12 (6 atk. kam.), Elijah Bryantas – 11.

Pralaimėjusiems Michaelas Fosteris įmetė 18 taškų (8/11 metimai), Brandonas Angelas surinko 15 (8 atk. kam.), Yoavas Vitlemas – 14 (6 rez. per.), C.J.Elleby – 11.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų