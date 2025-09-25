Galingai žaidęs A.Blakeney vedė „Hapoel“ į pergalę

Nugalėtojams Antonio Blakeney pelnė 34 taškus (5/8 trit.), Vasilije Micičius pridėjo 18 (5 rez. per.), Johnathanas Motley – 12 (6 atk. kam.), Elijah Bryantas – 11.
Pralaimėjusiems Michaelas Fosteris įmetė 18 taškų (8/11 metimai), Brandonas Angelas surinko 15 (8 atk. kam.), Yoavas Vitlemas – 14 (6 rez. per.), C.J.Elleby – 11.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!