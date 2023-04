Galimi scenarijai „Žalgiriui“ prieš lemtingas rungtynes – gali pakilti ir į septintą vietą

Ketvirtadienį vykusiose paskutinio turo rungtynėse „Žalgiris“ sulaukė dovanų. Pralaimėjus Stambulo „Fenerbahče“ (19-15) ir Vitorijos „Baskonia“ (18-16) krepšininkams, kauniečiai išsaugojo viltį patekti į atkrintamąsias.

Tam, kad šis scenarijus išsipildytų, „Žalgiriui“ žūtbūt reikalinga pergalė prieš Miuncheno „Bayern“ ekipą, kuri yra 16-oje lentelės vietoje ir jokių šansų į TOP 8 patekti jau nebeturi.

Po ketvirtadienio rungtynių paaiškėjo, kad pirmąją vietą po reguliaraus sezono užims Pirėjo „Olympiakos“, antrąją ir trečiąją pasidalins dvi Ispanijos ekipos – Barselonos „Barcelona“ ir Madrido „Real“, „Monaco“ krepšininkai užsitikrino ketvirtą vietą, o Tel Avivo „Maccabi“ – penktą.

Taip pat atkrintamosiose sau vietą jau yra užsigarantavę Belgrado „Partizan“ ir „Fenerbahče“, tačiau jų vieta lentelėje priklausys nuo šio vakaro įvykių.

Kelialapio į TOP 8 dar neturi ne tik Kauno „Žalgiris“, bet ir dviejų lietuvių – Tado Sedekerskio ir Roko Giedraičio – atstovaujama „Baskonia“, kuri vakar nusileido „Olympiakos“ krepšininkams.

Tiesa, jei išsipildytų prasčiausias scenarijus ir „Žalgiris“ šįvakar patirtų nesėkmę, „Baskonia“ pakiltų į 8-ą vietą, o kauniečiai liktų už borto – 9-oje dėl neigiamo balanso su Vitorijos komanda.

With just 3 games remaining, here are all the possible final standings in #EuroLeague.



Monaco-Maccabi is the first fixed playoff match-up. pic.twitter.com/TlMxX08x7d