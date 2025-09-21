G.Žibėnas: kai lyderiai rodys pavyzdį, komanda eis ant sparnų

Po susitikimo Vilniaus komandos vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas dėkojo sirgaliams už palaikymą.
„Dirbu šeštus metus ir galvojau, kad sirgaliai jau negali nustebinti, bet jie ir vėl nustebino. Parodė komandos naujokams, kiek svarbios kiekvienos rungtynės.
Nesu nusivylęs nei vienu žaidėju, visi buvome rungtynių plane ir niekas nedarė mentalinių klaidų. Pirmajame gavome „nelaimėlių“ tritaškių. Dėl to jie pelnė 21 tašką, bet kitus kėlinius su tuo susitvarkėme ir baudos aikštelėje turėjome daugiau ūgio“, – kalbėjo G.Žibėnas.
– Kiek procentų šiuo metu komanda yra tame lygyje, kur norėtumėte, kad būtų?
– Pasirengimas sezonui yra fizinis, taktinis ir psichologinis. Parodėme, kad galime kautis, tad su psichologija viskas gerai. Su fiziniu reiktų klausti rengimo trenerio, kiek tų procentų, bet prasčiausiai yra su taktiniu. Treneriai nesame burtininkai ir visi skirtingai ruošėmės sezonui. Kai kuriems žaidėjams gal nėra patogu parodyti save puolime, bet tam ir esame, kad tvarkytume šiuos dalykus.
– Kiek malonu turėti tokį taškų rinkėją kaip J.Hardingas?
– Jis rodo lyderystę nuo pastangų. Tai matėme gynyboje, tai rodė ir Radzevičius. Kai pagrindiniai žaidėjai rodys pavyzdį, komanda eis ant sparnų. Jeigu jie poilsiaus, nieko gero nebus. Žinojome jo puolimo arsenalą ir reikia jį atskleisti. Varžovai irgi prisitaikys.
– Ar J.Wiley yra vienas emocingiausių žaidėjų?
– Manau, kad tai vienas iš tų „klijų“ žaidėjų. Turime ir daugiau tokių savo komandoje. Neturėsime dėl to problemų. Kol kas malonu dirbti.
– Kokia G.Masiulio ir J.Walkerio situacija?
– Masiulis yra susirgęs ir kitame mače turėtų būti, o Walkerio situacija mažiau aiški. Jis pasijungs, kai bus pilnai pasiruošęs. Jis treniruojasi, bet visi žaidėjai rungtyniaus tik tada, kai bus pasiruošę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!