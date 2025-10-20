Futsal A lygos 5 turas: galingas kauniečių pasirodymas Gargžduose ir dar galingesnis – akmeniškių namuose

Pirmą pergalę čempionate iškovojo „Vilnius futsal“ komanda, išvykoje nugalėjusi lentelėje vis dar aukščiau esantį „Radviliškį“. Taip pat pirmą pergalę sezone į savo sąskaitą įsirašė Mažeikių VIP atstovai, namie įrodę pranašumą prieš turnyro lentelės autsaiderius „Kėdainiai United“ futbolininkus.
Paskutinėse rungtynėse netikėtai lengvai pergalę iškovojo „Akmenės kraštas“, net 8:1 namie nugalėjęs trečių rungtynių paeiliui laimėti negalinčius Jonavos „Vikingus“.
FSK „Radviliškis“ – „Vilnius futsal“ 3:4
Vilniečiai vis dar vargsta dėl žmogiškųjų išteklių stokos, tad į rungtynes Radviliškyje vyko kaip nežymūs poros autsaideriai. Nepaisant to, dvikova pakrypo tokia kryptimi, kuri naudinga buvo būtent sostinės komandai.
Pirmojo rungtynių įvarčio reikėjo laukti beveik penkias minutes. Lukas Tatarūnas puikiai pamatė visiškai laisvą paliktą Danielių Zybartą, kuris užtikrintu smūgiu į viršutinį tolimąjį vartų kampą į priekį išvedė vilniečius.
Vos po trijų minučių rezultatas tapo 1:1, o dar po minutės ir 2:2. Po varžovų kampinio Aurimas Pukevičius įsimušė į savo vartus, o po pusės minutės Arvaldas Augustinaitis į priekį išvedė „Radviliškį“. Dar po dvidešimties sekundžių laisvas paliktas Jonas Lebedevas užtikrintu smūgiu rezultatą išlygino.
Po tokios įvarčių fiestos per 50 sekundžių, dar vienos rezultatyvios atakos reikėjo laukti bemaž 17 minučių. Dviese prieš vieną pabėgę vilniečiai pasinaudojo varžovų klaida gynyboje, o po L. Tatarūno dar vieno rezultatyvaus perdavimo J. Lebedevas vienu lietimu užfiksavo dublį.
Radviliškiečiai nenuleido rankų, jie toliau ieškojo savo galimybių ir vieną tokią rado. Nerijus Volkovas baudos aikštelėje sulaukė perdavimo ir vienu lietimu kulnu po Kristupo Petravičiaus tikslaus perdavimo atstatė pusiausvyrą.
Per likusį laiką laimėti galėjo ir vieni, ir kiti, tačiau sėkmė šypsojosi sostinės komandai. L. Tatarūnas atmetė kamuolį A. Pukevičiui, o šis galingu smūgiu pelnė pergalingą įvartį, tuo pačiu L. Tatarūnui įrašydamas trečią rezultatyvų perdavimą.
„Akmenės kraštas“ – Jonavos „Vikingai“ 8:1
Intrigą žadėjęs susitikimas Naujojoje Akmenėje virto šeimininkų puikiu pasirodymu bei užtikrinta pergale. Savo ruožtu, šalies vicečempionai nelaimi trečių rungtynių paeiliui.
Dar iki pirmojo įvarčio neblogą šansą turėję išsiveržti aikštės šeimininkai pirmojo įvarčio laukė penkias minutes. Tuomet laisvą palikę Klausą Andersoną Ferreirą palikę „Vikingai“ tarsi iš geriausių vietų stebėjo, kaip vienas ryškiausių šio sezono futsal A lygos žaidėjų muša įvartį į jų vartus.
Iki pertraukos savo gebėjimus pademonstravo rezultatyviausias lygos žaidėjas Levy Costa ir Michellas Cardenas, o tai buvo puikus pamatas pergalei pasiekti. Jei antrasis įvartis buvo įmuštas susikūrus laisvės prie varžovų baudos aikštelės, tai trečiasis krito po kontratakos.
Antrajame kėlinyje „Vikingai“ visiškai sugriuvo, o „Akmenės kraštas“ toliau didino skirtumą. Dar du įvarčius pelnė bei hetriką užfiksavo L. Costa, tris kartus pasižymėjo K. Andersonas Ferreira, kurio sąskaitoje buvo pokeris.
Garbės įvartį svečiai pelnė esant rezultatui 0:6, kai Paulius Osauskas įspūdingai smūgiavo į tolimąjį viršutinį vartų kampą.
Mažeikių VIP – „Kėdainiai United“ 6:3
Dviejų iki penktojo turo taškų neturėjusių komandų akistata startavo fantastišku „Kėdainiai United“ ekipos spurtu. Dar neįpusėjus pirmajam kėliniui, po dviejų Tito Jono Rainio (abusyk pasižymėjusio kontratakose) ir po Hamzos M‘Stfa (pasižymėjusio standartinėje situacijoje) svečiai iš Kėdainių įgijo trijų įvarčių persvarą.
Vis dėlto VIP nekėlė baltos vėliavos. Anaiptol, po uždirbto šešių metrų baudinio ir Igorio Kozlovo užtikrinto smūgio skirtumą mažeikiškiai sušvelnino. Tas įvartis šeimininkams suteikė dar didesnį impulsą ir žaidimas visiškai persikėlė prieš Kėdainių komandos vartų. Gausybė neišnaudotų progų ir Viniciaus tikslus smūgis iš pakankamai aštraus kampo.
Vos prasidėjus antrajam kėliniui, šeimininkų atakos tapo dar pavojingesnės. Itin daug kamuolių atrėmė Egidijus Žagaras, tačiau ir jis buvo bejėgis prieš stulpo pozicijoje atsidūrusį bei it iš vadovėlio sužaidusį Aivarą Bagočių.
Mažeikiškiai nestabdė. Išlyginę rezultatą, jie ir toliau vieną po kito kamuolius siuntė E. Žagaro ginamų vartų link, tačiau išsiveržti į priekį niekaip nesisekė. Galiausiai, VIP surengė kontrataką, kurios smaigalyje atsidūrė Mykhailo Brozho, pirmąkart rungtynėse pranašumą suteikęs šeimininkų atstovams.
Likus žaisti aštuonias minutes, H. Mstfa už antrą geltoną kortelę buvo pašalintas iš aikštės. Dvi minutes kiekybinę persvarą turėję VIP futbolininkai, ta persvara nepasinaudojo. Paskutiniai du rungtynių įvarčiai buvo įmušti per paskutinę minutę, kai tiksliais smūgiais pasižymėjo A. Bagočius ir Glaudsonas de Araujo.
„Gargždų Pramogos“ – „Kauno Žalgiris“ 0:5
UEFA futsal Čempionų lygai besiruošiantis „Kauno Žalgiris“ egzaminą išlaikė puikiai. Per pastarąsias tris savaites buvo nugalėti visi stipriausi A lygos priešininkai: „Vikingai“, „Akmenės kraštas“ ir dabar šį sąrašą papildžiusios „Gargždų Pramogos“.
Gargždiškiai labai drąsiai pradėjo rungtynes ir per pirmąjį kėlinį sukūrė tris geras progas įvarčiui įmušti. „Kauno Žalgiris“, savo ruožtu, iki pertraukos buvo savo paties šešėlis ir tik laimingo atsitiktinumo dėka nebuvo atsiliekančiojo vaidmenyje.
Antroje rungtynių dalyje vaizdas pasikeitė. Ir nors kauniečiams pirmojo įvarčio teko laukti beveik pusę kėlinio, būtent, ši komanda dar esant rezultatui 0:0 buvo geresnė aikštėje.
27-ąją minutę tolimu smūgiu pasižymėjo Konstantinas Bondarenko, o to „Kauno Žalgiriui“ ir tereikėjo. Vos po minutės idealiai penkiese (prieš keturis) kamuolį įžaidę šeimininkai smaigalyje surado Filipę, kuris užbaigė komandos draugų pradėtą darbą bei padvigubino skirtumą.
„Gargždų Pramogų“ futbolininkai ieškojo savų šansų. Porą jų surado labai gerų, tačiau abiem atvejais kamuolys į vartus neįskriejo, o tada pasitvirtino auksinė futbolo taisyklė „Neįmuši tu – įmuš tau“. Filipe žymiai sudėtingesniu tolimu smūgiu komandos persvarą likus žaisti nepilnas tris minutes padidino iki 3:0.
Per likusį laiką dar po įvartį pelnė Vinicius ir Albertas Voskunovič, o „Kauno Žalgiris“ iškovojo pergalę įtikinamu skirtumu.
