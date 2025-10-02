Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S05E05: Ugninga Skerlos kalba, nebelaikinas Kasperūnas ir eilinis „Panevėžio“ triumfas

2025-10-02 23:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-02 23:11

34-asis atkeltas A lygos turas, Vilniaus „Žalgirio“ dalininkų pasirinkimas bei Lietuvos rinktinės kandidatų paskelbimas įprastinį „FutbolasLT“ antradienį iškeitė į ne tokį įprastinį ketvirtadienį.

Šįsyk Nerijus Vasiliauskas, Karolis Tretjakas ir Aurimas Budraitis epizodą pradėjo nuo ugningos Andriaus Skerlos kalbos apie tvarkaraščio trūkumus. Nuomonės išsiskyrė, o Karolis bandė paaiškinti viską, kas netiko „Hegelmann“ vyriausiajam treneriui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas pasirinko žaidėjus, su kuriais spalio mėnesį kovos atrankos turnyre į pasaulio čempionatą prieš Suomiją ir Lenkiją. Didžiausias siurprizas – Edgaro Dubicko sugrįžimas, įdomiausias klausimas: Danielio Romanovskio neįtraukimas.

„Žalgirio“ dalininkų susirinkime pasirinkta Mindaugo Kasperūno kandidatūra nustebino gerokai mažiau nei į vadovus kandidatavęs buvęs FK „Šiauliai“ vadovas Antanas Sakavickas. Pavyzdžiui, Karolį tokia prieštaringą praeitį turinčio funkcionieriaus drąsa privertė nusišypsoti.

Pagrindinis praėjusios savaitės įvykis – LFF taurės finalas, kuriame „Panevėžys“ visa galva buvo stipresnis už „Hegelmann“. Kas tai lėmė? Saugų linija, kuri leido panevėžiečiams žaisti tokį žaidimą, kokio norėjo jų treneris.

A lygos batalijose buvo prisimintas „Bangos“ sėkmės trūkumas, „Žalgirio“ pergalių serija ir darkart kontraversijų sulaukęs VAR (ne)sprendimas „Kauno Žalgirio“ – „Sūduvos“ rungtynėse.

Praėjusį savaitgalį startavo futsal A lyga. Viena pirmojo turo žvaigždžių – „Gargždų pramogų“ puolėjas Deividas Reimaris praėjusią savaitę po dviejų praleistų stovyklų sugrįžo ir į nacionalinę rinktinę. Pats Deividas neslepia, kad iki sausio mėnesio, kai vyks Europos futsal čempionatas, rinktinė užaugs tiek, kad „ne tik dalyvaus, bet ir kausis dėl taškų“.

Epizodas, kaip įprasta, užbaigtas žiūrovų klausimais.

Temos:

00:00 Intro

1:16 Andriaus Skerlos kritika tvarkaraščiui

21:47 Lietuvos rinktinės sudėtis artėjančiose rungtynėse

35:59 Mindaugas Kasperūnas

44:32 LFF taurės finalas

1:03:12 „Banga“ 0:1 „Džiugas“

1:07:58 „Šiauliai“ 2:1 „Riteriai“

1:10:05 „Sūduva“ 1:3 „Žalgiris“

1:16:25 „Panevėžys“ 3:1 „Dainava“

1:19:19 „Hegelmann“ 1:1 „Kauno Žalgiris“

1:21:50 „Kauno Žalgiris“ 1:1 „Sūduva“

1:30:25 Futbolo trupiniai

1:46:11 Klausimai

