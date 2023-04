Foxas neketina praleisti svarbių „Kings“ rungtynių dėl lūžusio piršto

Krepšininkui lūžo kairės rankos rodomasis pirštas. Nors buvo abejota dėl jo galimybių žaisti artėjančiame mūšyje prieš San Fransisko „Golden State Warriors“ ekipą, tačiau įžaidėjas neketina praleisti susitikimo.

„Nėra jokių „jeigu, galbūt“ ir panašiai, aš ketinu žaisti“, – kalbėjo D.Foxas.

Amerikietis jau dalyvavo ir treniruotėje, kur pasirodė su piršto įtvaru. Verta paminėti, kad būtent kaire ranka D.Foxas meta į krepšį.

Priminsime, kad serijos iki keturių pergalių rezultatas yra lygus 2-2.

