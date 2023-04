Nerimas Sabonio klubo stovykloje: Foxas gali praleisti itin svarbias serijos rungtynes

25 metų 191 cm ūgio amerikiečiui nustatytas kairės rankos rodomojo piršto lūžis. Tai yra ranka, kuria krepšininkas atakuoja krepšį, tad jo žaidimas kitose rungtynėse vertinamas kaip abejotinas.

Priminsime, kad Vakarų konferencijos ketvirtfinalio tarp „Kings“ ir San Fransisko „Golden State Warriors“ ekipų serijos rezultatas yra lygus 2-2.

Atkrintamosiose D.Foxas per vidutiniškai 39 minutes renka 31,5 taško, atkovoja po 6 atšokusius, perima 2,5 kamuolio ir atlieka po 7 rezultatyvius perdavimus.

Here's the play where De'Aaron Fox may have sustained his finger injury:pic.twitter.com/PLgMQjEkCw