Nesustabdomas Jamesas išvedė „Lakers“ į pergalę po pratęsimo

LeBronas Jamesas per 45 minutes pelnė 22 taškus (7/11 dvit., 1/7 trit., 5/7 baud.), sugriebė 20 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, bet padarė 1 klaidą, prasižengė 3 kartus. Krepšininkas puikiai sužaidė pratęsimo metu ir išvedė savo komandą į pergalę.

LEBRON JAMES TIES IT IN THE FINAL MOMENTS.



MEM/LAL HEADING TO OVERTIME ON TNT 🗣 pic.twitter.com/mSagnUs8NM