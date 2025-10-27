Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Fizinis smurtas RKL: žaidėjas sulaukė diskvalifikacijos

2025-10-27 17:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-27 17:44

Regionų krepšinio lyga (RKL) priėmė sprendimą dėl 2025 m. spalio 24 d. įvykusio incidento po rungtynių tarp LCC ir Joniškio „Delikateso“ komandų.

R.Pupelis sulaukė diskvalifikacijos

Regionų krepšinio lyga (RKL) priėmė sprendimą dėl 2025 m. spalio 24 d. įvykusio incidento po rungtynių tarp LCC ir Joniškio „Delikateso“ komandų.

REKLAMA
0

Po rungtynių kilo konfliktas, kurio metu Joniškio komandos žaidėjas Rokas Pupelis fiziškai užsipuolė LCC krepšininką Adomą Stančiką. Fizinio kontakto metu LCC žaidėjas patyrė dešinės plaštakos piršto kaulo lūžį su poslinkiu. Po įvykio nukentėjęs sportininkas buvo pristatytas į gydymo įstaigą, kur jam nustatyta trauma, dėl kurios gydymo trukmė siekia 4–6 savaites.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasi RKL nuostatais dėl žaidėjų tiesioginio dalyvavimo muštynėse ar jų inicijavimo, lyga nusprendė:

REKLAMA
REKLAMA

1. Skirti BC Joniškio „Delikatesas“ žaidėjui R.Pupeliui 300 eurų baudą.

2. Skirti žaidėjui diskvalifikaciją iki 2025 m. lapkričio 30 d., laikotarpį siejant su nukentėjusio žaidėjo negalėjimu tęsti čempionato.

REKLAMA

3. Įpareigoti BC Joniškio „Delikatesas“ klubą užtikrinti, kad bauda būtų sumokėta į RKL sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sprendimo gavimo.

RKL pabrėžia, kad netoleruoja fizinio smurto, agresijos ar kitokio nesportiško elgesio aikštelėje ir už jos ribų. Lyga ir toliau sieks užtikrinti saugią, pagarbią bei sąžiningą aplinką visiems čempionato dalyviams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų