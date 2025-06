FIFA pasaulio klubų taurė: turnyro rungtynės per „Go3“ ir TV3 – išskirtinė galimybė futbolo aistruoliams

Turnyrą sudarys aštuonios grupės po keturias komandas, iš kurių į atkrintamųjų etapą pateks po dvi geriausias kiekvienos grupės komandas. Futbolo ekspertai ir gerbėjai iš anksto tikisi intriguojančių žvaigždžių dvikovų, įskaitant galimus Europos ir Pietų Amerikos milžinų susitikimus, todėl ekranuose bus galima mėgautis ne tik pasaulinio lygio talentų pasirodymais, bet ir įspūdingu futbolo reginiu.

Futbolo gerbėjai visas turnyro rungtynes galės stebėti per „Go3“ televiziją. Be to, vienas rungtynes per dieną Lietuvoje transliuos TV3 televizija. „DAZN“ ir toliau išliks oficialiu FIFA pasaulio klubų taurės 63 rungtynių transliuotoju.

Europai atstovaus 2021-2024 m. UEFA Čempionų lygos nugalėtojai – Madrido „Real“, „Chelsea“ ir „Manchester City“ – bei dar devyni klubai, atrinkti pagal UEFA klubų reitingą laikotarpiu. Tarp jų – nauji Čempionų lygos nugalėtojai PSG, Miuncheno „Bayern“, „Porto“, „Benfica“, Milano „Inter“, Dortmundo „Borussia“, „Juventus“, Madrido „Atletico“ ir Zalcburgo „Red Bull“.

Italija, Anglija, Ispanija, Ispanija, Vokietija ir Portugalija turės po dvi komandas. Tačiau pagal bendrą klubų skaičių pirmauja Brazilija su keturiais klubais, trys klubai bus iš Aukščiausiosios futbolo lygos (MLS), du iš Meksikos ir du iš Argentinos.

Rungtynės bus žaidžiamos net 12 stadionų Jungtinėse Amerikos Valstijose, penki iš jų bus naudojami ir kitų metų FIFA pasaulio futbolo čempionate, kuriame varžysis stipriausios nacionalinės rinktinės. Pusfinaliai ir finalas vyks „MetLife“ stadione – NFL komandų „New York Giants“ ir „New York Jets“ namų aikštėje, talpinančioje net 93 tūkst. žiūrovų.

Žiūrėkite visas FIFA pasaulio klubų taurės rungtynes per „Go3” televiziją ir kasdien po vieną išskirtinę dvikovą – per TV3.