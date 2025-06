FIFA 2025 pasaulio klubų taurės favoritai: kurioms komandoms prognozuojama didžiausia sėkmė?

Prieš turnyrą „Opta“ superkompiuteris atliko 10 tūkst. simuliacijų, iš kurių matyti, kad pagrindinės favoritės bus Europos komandos – įskaitant UEFA Čempionų lygos laimėtojus Paryžiaus „Saint-Germain“ ir penkis kartus ankstesnėse klubų taurės turnyruose triumfavusią Madrido „Real“.

Tačiau dėl šlovės varžysis ir kiti garsūs klubai – tarp jų Brazilijos „Palmeiras“, Saudo Arabijos „Al-Hilal“, taip pat argentiniečių milžinai „Boca Juniors“ ir „River Plate“.

Po 10 tūkst. simuliacijų pateiktos šios išvados:

– Po įspūdingos pergalės Čempionų lygos finale PSG (18,5 %) laikoma pagrindine turnyro favorite .

– Modelis PSG mato kaip labiausiai tikėtiną čempionę, tačiau vos minimaliai lenkiančią „Manchester City“ (17,8 %).

– Prie vadinamojo „Didžiojo šešeto“ taip pat priskiriamos Miuncheno „Bayern“ (12,8 %), Milano „Inter“ (12,3 %), „Real“ (9,8 %) ir Londono „Chelsea“ (8,4 %).

– Kiti favoritai – Dortmundo „Borussia“, Madrido „Atletico“, Turino „Juventus“ ir Lisabonos „Benfica“.

– Nors prognozuojama, kad dominuos Europos klubai, netikėtumų gali pateikti „Al-Hilal“ bei prie savų sirgalių žaisianti Majamio „Inter“.

PSG debiutuos Pasaulio klubų taurėje turėdama gerą pagreitį – vos prieš savaitę UEFA Čempionų lygos finale triuškinančiu rezultatu 5:0 įveikė „Inter“. Šis triumfas vainikavo įspūdingą sezoną, per kurį buvo eliminuoti „Liverpool“, „Aston Villa“ ir „Arsenal“.

Pagaliau pasiekę Europos viršūnę, PSG gali siekti ir pasaulinės šlovės.

Tačiau jų kelias grupėje B nebus lengvas – čia jų laukia „Atletico“. Grupėje taip pat yra „Botafogo“ ir „Sounders“, kurios yra stipresnės nei daugelis kitų potencialių varžovių.

PSG pateko tarp 16 geriausiųjų 91,6 % simuliacijų. Išėjus į atkrintamąsias varžybas, jie tampa komanda, kurios visi nori išvengti.

Prognozuojama, kad PSG aštuntfinalyje susitiks su A grupės komanda – tai grupė be išreikštų favoritų, todėl Luiso Enrique vadovaujami paryžiečiai buvo vienintelė komanda, kuri ketvirtfinalį pasiekė 75,4 % prognozių. PSG taip pat turi didžiausią tikimybę patekti į pusfinalį (49,2 %) ir finalą (30,9 %), o jų šansai laimėti visą turnyrą siekia 18,5 %.

„Man City“ laikoma pagrindine PSG konkurente.

Tai gali pasirodyti netikėta po jų nuvylusio sezono be titulų, tačiau „Man City“ yra dabartinė Pasaulio klubų taurės čempionė, kai 2023 m. jie finale 4:0 sutriuškino „Fluminense“.

Jose Guardiolos komandos yra nepralenkiamos šiose varžybose – jis yra daugiausiai kartų (4) laimėjęs šį trofėjų treneris (su „Barcelona“, „Bayern“ ir „Man City“). Ankstesniuose turnyruose P. Guardiola komandos laimėjo visus 8 mačus, pelnė 25 įvarčius ir praleido vos 2.

Pagal superkompiuterį, tikėtina, kad „Man City“ ir „Juventus“ dominuos G grupėje. „Man City“ grupę laimi 71,3 % atvejų („Juventus“ – 27,1 %), o šansai patekti į aštuntfinalį – net 97,2 %, didžiausi tarp visų komandų.

„Man City“ pasiekia finalą 29,6 % atvejų, o jų tikimybė laimėti visą turnyrą – 17,8 %, vos kiek mažiau nei PSG, tačiau gerokai daugiau nei kitų konkurentų. Anglijos klubas sieks atsigriebti už nesėkmingą 2024–25 m. sezoną.

Be „Real“, tik „Bayern“ iš visų 2025 m. dalyvių yra laimėjusi šį turnyrą daugiau nei vieną kartą.

Po to, kai perėmė „Bundesliga“ titulą iš Leverkuzeno „Bayer“, Vincento Kompany treniruojama komanda su Harry Kane'u priešakyje tikisi pratęsti sėkmingą sezoną ir iškovoti dar vieną titulą.

Pirmasis mačas prieš „Auckland City turėtų būti lengvas startas.

Nors „Bayern“ laikoma trečiąja turnyro favorite (12,8 %), prognozės rodo, kad jie tik septinti pagal tikimybę laimėti C grupę – jiems teks grumtis su „Benfica“ ir pavojinga „Boca Juniors“.

Visgi „Bayern“ beveik užtikrintai (93,3 %) pateks į atkrintamąsias, o tikimybė pasiekti finalą siekia 23,7 %.

„Inter“ sezoną užbaigė chaotiškai – po skaudaus pralaimėjimo PSG finale, jie taip pat paskutinėmis akimirkomis prarado „Serie A“ titulą, kurį išplėšė „Napoli“.

Simone Inzaghi po to paliko komandą ir perėmė „Al-Hilal“ vairą, o birželio 9-ą buvo paskelbta ,kad komandos vairas patikėtas Christianui Chivu, todėl italų pasirengimas turnyrui toli gražu ne idealus.

Vis dėlto tarp visų 32 komandų „Inter“ turi didžiausią tikimybę laimėti savo grupę – net 79,0 %, kadangi jiems labai pasisekė su E grupės burtų traukimu.

Jų šansai pasiekti ketvirtfinalį siekia 74,4 %, tai antras rezultatas po PSG. Todėl „Inter“ vėl laikomi rimtais kandidatais į titulą.

„Opta“ superkompiuteris viso Čempionų lygos sezono metu laikė „Inter“ nepakankamai įvertinta komanda, tačiau jiems suteikiama 12,3 % tikimybė iškovoti taurę ir tai rodo, kad jie vertinami rimtai.

„Real“ užima penktąją vietą tarp favoritų – jų galimybė triumfuoti vertinama 9,8 %.

Tai gali nustebinti, nes „Real“ šį sezoną nesužibėjo nei Ispanijoje, nei Čempionų lygoje. Tačiau jų niekada nereikia nurašyti.

Naujasis treneris Xabi Alonso sieks sėkmingo debiuto, o ekipą papildė Trentas Alexanderis-Arnoldas.

Vinicius Junioras šiame turnyre taip pat jau parodė klasę – 2022 m. finale pelnė du įvarčius prieš „Al-Hilal“ ir buvo išrinktas geriausiu žaidėju.

H grupėje „Real“ teks susitikti su „Pachuca“ ir „Salzburg“, todėl jie turi 76,4 % šansų užimti pirmą vietą.

Jų tikimybė pasiekti ketvirtfinalį – 55,2 %, o ten niekas nenorės susidurti su šia komanda.

Paskutinė iš didžiojo šešeto – „Chelsea“, kuri šiame turnyre jau yra triumfavusi 2021 m., finale įveikusi „Palmeiras“.

Šįkart jie pateko į gana palankią D grupę ir beveik garantuotai (93,4 %) pateks į atkrintamąsias. Jie pradės kovas prieš „Los Angeles FC“ Atlantoje, o vėliau susitiks su „Flamengo“ ir „ES Tunis“ Filadelfijoje.

„Chelsea“ turi 56 % tikimybę patekti į ketvirtfinalį. Jų galimybė laimėti visą turnyrą – 8,5 % ir tai yra riba tarp didžiojo šešeto ir visų kitų.

Kitos keturios komandos, kurių šansai triumfuoti vertinami tarp 3,3 ir 5,4 %, yra Dortmundo „Borussia“, Madrido „Atletico“, Turino „Juventus“ ir Lisabonos „Benfica“.

Septintą vietą prognozėse užima „Borussia“. Jiems palankiai susiklostė F grupės burtai, o aštuntfinalyje tikėtina akistata su E grupės antrąja komanda – galbūt „River Plate“ arba „Monterrey“, jei grupės lyderiais taps „Inter“.

Todėl pasiekti ketvirtfinalį didesnę galimybę turi tik keturios komandos nei „Borussia“– jų šansai siekia net 61,1 %.

Vokiečiai pastaruosius du sezonus pasiekė Čempionų lygos finalą ir ketvirtfinalį, o jų galimybė laimėti šį turnyrą – 5,4 %.

„Atletico“ vertinami 5,1 %. Kaip ir PSG, jie greičiausiai aštuntfinalyje susitiks su A grupės komanda.

„Juventus“ (3,6 %) ir „Benfica“ (3,3 %) atsilieka, bet vis tiek patenka į dešimtuką realiausiai galinčių laimėti ekipų.

„Juventus“ reikės stipraus starto, nes trečiosios G grupės rungtynės bus prieš „Man City“, o „Benfica“ taip pat laukia sunkus finišas – C grupės paskutinėse rungtynėse jie susitiks su „Bayern“.

„Juventus“ turi 87,4 % tikimybę išeiti iš grupės, o „Benfica“ – kiek mažesnę – 81,7 %.

Vienintelė komanda, turinti daugiau nei 0,5 % tikimybę laimėti, bet nepatenkanti į dešimtuką, yra „Porto“ (0,6 %). Tai reiškia, kad visi 11 favoritais laikomų klubų yra iš Europos.

Pagal ankstesnius klubų taurės turnyrų formatus, 17 iš paskutinių 18 čempionų buvo iš UEFA.

Vienintelė Europos komanda, kuri yra žemiau favoritų lentelėje, – „Salzburg“, turinti vos 0,1 % tikimybę triumfuoti. Jie žais sunkioje H grupėje kartu su „Real“ ir „Pachuca“.

Be favoritų vienuoliktuko, yra penkios komandos, kurios gali pasirodyti gerai, net jei tikėtis jų pergalės – per daug optimistiška.

Tai – „Al-Hilal“, Majamio „Inter“, „River Plate“, „Palmeiras“ ir „Flamengo“. Šis penketukas „Opta“ modelyje artėjant turnyrui dažnai keitėsi vietomis, atspindėdami jų lygiaverčius pajėgumus.

Keturis kartus AFC Čempionų lygą laimėję „Al-Hilal“, vadovaujami Simone Inzaghi, turi šansą išeiti iš grupės kartu su „Real“, nes jų varžovė „Salzburg“ – viena silpniausių turnyre. „Al-Hilal“ pateko į atkrintamąsias 50,5 % simuliacijų.

Nors šiemet pralaimėjo „Al-Ittihad“, „Al-Hilal“ vis dar yra viena stipriausių Saudo Arabijos komandų, laimėjusi 6 iš paskutinių 9 lygos sezonų. Jų sudėtyje – tokios žvaigždės kaip Aleksandras Mitrovičius, Sergejus Milinkovičius-Savičius, Rubenas Nevesas ir Marcosas Leonardas.

Majamio „Inter“ ir „Palmeiras“ pateko į labai konkurencingą A grupę. „Porto“ laikomi favoritais (33,7 %), bet visi keturi klubai – įskaitant Egipto grandą „Al Ahly“ – turi realius šansus išeiti toliau.

Lionelis Messi bandys pratęsti savo sėkmingą pasaulio klubų taurės istoriją. Su „Barcelona“ jis iškovojo tris titulus ir pelnė 5 įvarčius per tiek pat rungtynių.

Prieš pat turnyrą jis pademonstravo puikią formą MLS rungtynėse prieš „Columbus Crew“, kuriose pelnė du įvarčius ir atliko du rezultatyvius perdavimus.

Iš šio penketuko, didžiausius šansus pasiekti ketvirtfinalį turi „River Plate“ – 19,7 %. Jie E grupėje turėtų aplenkti „Monterrey“ ir išeiti kartu su „Inter“.

„Flamengo“ turi 51,8 % tikimybę išeiti iš D grupės.

Tarp komandų, kurios nė karto neiškovojo titulo nė viename iš 10 tūkst. „Opta“ superkompiuterio modeliuotų turnyrų, pateko tik dvi ekipos – Okeanijos atstovai „Auckland City“ ir 2024 m. AFC Čempionų lygos laimėtojai „Al Ain“.

Vos kiek geriau pasirodė Japonijos „Urawa Red Diamonds“ ir Pietų Korėjos „Ulsan HD“, kurios abu sugebėjo laimėti po vieną modeliuotą turnyrą. Afrikos klubai „ES Tunis“ ir „Wydad AC“ triumfavo po du kartus.

Septintą vietą iš apačios užima Meksikos „Pachuca“, kuri praėjusių metų gruodį 0:3 pralaimėjo Madrido „Real“ Interkontinentinės taurės finale. Ši komanda pagal prognozes taip pat laikoma viena iš silpniausių.

