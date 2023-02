FIFA geriausiu metų futbolininku pripažintas Messi

Geriausiu vyrų treneriu tapo Argentinos rinktinės treneris Lionelis Scaloni.

Tuo tarpu moterų – olandė Sarina Wiegman, kuri nuo 2021 m. vadovauja Didžiosios Britanijos rinktinei ir praėjusiais metais triumfavo Europos moterų futbolo čempionate.

Geriausiu vartininku buvo pripažintas argentinietis Emiliano Martinezas, o moterų – britė Mary Earps.

FIFA sirgalių apdovanojimas šį kartą atiteko Argentinos sirgaliams, kurie nukonkuravo Japonijos fanus ir Saudo Arabijos keliautoją, į Pasaulio taurę Katare atvykusį pėsčiomis, Abdullah Alsulmi.

Gražiausiu metų įvarčiu buvo pripažintas 35-erių metų lenko Marcino Oleksy tikslus įspūdingas smūgis prieš Lenkijos klubą „Stal Rseszow“. Reikia pažymėti tai, kad M.Oleksy yra vienakojis futbolininkas, rungtyniaujantis specialioje Lenkijos futbolo lygoje.

Geriausia FIFA vienuoliktukė: vartininkas Thibautas Courtois, gynėjai – Achrafas Hakimi, Virgilas van Dijkas, Joao Cancelo, saugai – Kevinas De Bruyne‘as, Luka Modričius ir Casemiro bei puolėjai – Lionelis Messi, Kylianas Mbappe, Karimas Benzema ir Erlingas Haalandas.

Jau dvejus metus iš eilės FIFA geriausio futbolininko apdovanojimuose triumfavęs lenkas Robertas Lewandowskis šį kartą į geriausių trejetuką nepateko ir dėl šio apdovanojimo varžėsi Prancūzijoje rungtyniaujantys žaidėjai – Karimas Benzema, Kylianas Mbappe bei L.Messi.

Kaip minėta, antrą kartą geriausio FIFA futbolininko apdovanojimuose triumfavo L.Messi, kuris su argentinos rinktine laimėjo Pasaulio taurės turnyrą. Iki šiol L.Messi tris sykius buvo likęs antras, sykį – trečias.

Jis tapo trečiuoju futbolininku, šiose rinkimuose laimėjusiu bent du sykius bei prisijungė prie Cristiano Ronaldo bei R.Lewandowskio.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆

Tarp moterų geriausia FIFA metų žaidėja tapo „Barcelona“ narė 29-erių metų ispanė Alexia Putellas, triumfavusi antrus metus iš eilės. Ji tapo pirmąja žaidėja, kuri nuo 2016 m. vyksiančiuose rinkimuose šioje kategorijoje triumfavo bent du kartus.