FIBA ekspertų prognozės dėl Lietuvos rinktinės dalyvavimo olimpinėse žaidynėse išsiskyrė

Priminsime, kad Lietuva atrankos varžybas žais Puerto Rike, kur dar bus šeimininkai, Italijos, Meksikos, Dramblio Kaulo Kranto ir Bahreino rinktinės.

Kad lietuviai bus žaidynėse spėjo du ekspertai iš šešių. Italai irgi gavo du balsus, tiek pat ir šeimininkų Puerto Riko rinktinė.

Į olimpines žaidynes pateks tik atrankų nugalėtojai. Iš pradžių lietuviai grupėje varžysis su Meksika ir Dramblio Krantu.

Likę trys atrankų turnyrai vyks Ispanijoje, Latvijoje ir Graikijoje.

